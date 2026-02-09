4 неща от списъка за пътуване, които не предполагаш, че можеш да купиш през телефона си

Преди всяко пътуване обикновено си правим дълъг списък с неща, които да набавим предварително. Обикаляме физически обекти, отваряме няколко сайта едновременно, но накрая все нещо остава за последния момент. Винетка, застраховки, пакет мобилни данни в роуминг – дребни, но важни неща, които изяждат допълнително време точно когато вече ни се иска да сме потеглили на път.

А дали не можем да вземем всичко изброено от едно място – и то само с няколко клика? В този смисъл мобилното приложение на Yettel може да се окаже значително улеснение за любителите на пътешествия, защото то обединява услуги, които обикновено бихме търсили поотделно. Ето и някои от нещата, които може би ще се изненадате, че можете да купите през телефона си.

Винетката

Тя е едно от онези неща, които често се сещаме да проверим в последния момент. В приложението Yettel можеш не само да видиш дали електронната винетка е активна, но и при нужда да купиш нова. Налични са всички стандартни видове: уикенд, седмична, месечна, тримесечна и годишна, като цените отговарят на официално обявените от Агенция „Пътна инфраструктура“. Процесът е лесен – независимо дали си клиент на телекома, въвеждаш данните на автомобила, плащаш и получаваш потвърждение с SMS или имейл.

От началото на февруари нововъведената дневна винетка също ще бъде видима в мобилната апликация – изключително удобно за кратки пътувания в страната или спонтанни еднодневни разходки.

Застраховките

Изглежда доста необичайно, но през приложението Yettel можеш да направиш и различни видове застраховки. Тези за автомобила – “Гражданска отговорност“ (ГО) и “Автокаско” се предлагат с възможност за сравнение и калкулатор, което елиминира нуждата от посещение на различни доставчици. При ГО документите идват с безплатна доставка с куриер до два работни дни, заедно със зелена карта и стикер, а при „Автокаско“ всичко започва и завършва онлайн.

Ако планът за пътуване включва и преход, планинската застраховка е логичното допълнение. Тя покрива реални разходи при инцидент, включително такива за издирване и спасяване, а полицата пристига по имейл.

А когато пътуването е в чужбина, застраховката „Смарт турист“ е изключително удобен и практичен избор. Активира се еднократно с няколко стъпки, а покритието започва в момента, в който телефонът влезе в роуминг и се плаща само за дните в чужбина. Могат да се добавят до 10 пътници, има опция за отказ до 4 часа след попадане в роуминг, медицинско покритие до 102 258.38 евро / 200 000 лв. и 24/7 помощ при нужда. Всичко това се подновява автоматично, без да сключваш нова застраховка преди всяко пътуване.

Мобилните данни в роуминг

Подготовката за пътуване в чужбина задължително включва и свързаността. Вместо да се чудиш колко ще струва интернетът в дестинацията, където отиваш, да следиш постоянно потреблението или за най-сигурно – да си изключиш изцяло мобилните данни, можеш да активираш подходящ пакет директно през телефона и да си спестиш неприятните изненади. Yettel предлага различни опции за допълнителни пакети в зависимост от дестинацията, времето за престой и потреблението.

Облачното пространство, където да запазим спомените от пътешествията

Освен задължителните покупки преди тръгване, има и нещо друго, което винаги се случва по време на път: снимки, видеа, скрийншотове на билети, резервации, карти, бележки, а понякога и копия на документи – все неща, които е хубаво да имаме подръка и да не разчитаме само на паметта на телефона. Именно тук идва най-новата услуга на телекома – Yettel Cloud – облачно пространство за съхранение, което помага да подредим и пазим важните файлове и спомените си на едно място. До края на февруари клиентите на Yettel с активна мобилна услуга на абонаментни планове, включващи минути и мобилен интернет, получават достъп до облака без месечна такса за първите три месеца

Бонус: идеи за маршрут, когато не знаеш накъде да поемеш

Към практичните функции на приложението Yettel се добавя и дигитализираната версия на 100-те национални туристически обекта на Български туристически съюз. Тя може да се окаже доста полезна, когато ти се иска да откриеш нещо ново в България или да научиш повече за най-големите ни забележителности. Събираш печати, отключваш постижения и участваш за страхотни награди.

Удобството преди всичко

В крайна сметка идеята е да ни е удобно: по-малко логистика преди тръгване и повече време за самото пътуване. А когато можем да свършим една голяма част от нещата през едно приложение в телефона, шансът да оставим нещо за последния момент става много по-малък.

Важно уточнение е, че всички изброени услуги с изключение на застраховката „Смарт турист“ са достъпни и за потребители, които не са абонати на Yettel. Изисква се само да разполагат с последната версия на приложението и да са направили регистрация с имейл.