Тръмп издига във Вашингтон Триумфална арка като в Париж, но задължително по-висока (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп ще строи гигантска триумфална арка във Вашингтон, която да засенчи тази в Париж. Масивната триумфална арка, за която бленува президентът на САЩ, ще бъде поставена в столицата на страната в чест на "най-великата и най-могъщата нация", по думите му. Тръмп обяви идеята пред репортери, докато пътуваше в самолета си на път за имението си във Флорида, уточнявайки, че арката ще бъде моделирана по подобие на Триумфалната арка във френската столица, но ще я задмине по височина - арката трябва да е висока според плановете му приблизително 76 метра, съобщи Washington Post, докато парижката, издигната през 1836 г., е висока "само" 50 метра.

Специална комисия ще следи напредването на проекта, а арката ще е свързана с отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ на 4 юли 2026 г.

Арката ще бъде построена близо до Мемориалния мост и Арлингтънското национално гробище - място, което традиционно е част от историческия пейзаж на Вашингтон.

Още: Сценариите за войната САЩ-Иран: Досиетата "Епстийн" принудиха Тръмп да действа

Снимка: Truth Social

Преди няколко дни Доналд Тръмп вече показа макети и варианти за дизайна на арката в социалната си мрежа Truth Social.

Очаквано, мненията са разделени - някои архитекти критикуват арката, че ще бъде непропорционална спрямо околните сгради и ще наруши хамонията на мястото, където ще бъде монтирана, докато други подкрепят инициативата. Американските медии вече нарекоха проекта "Арката на Тръмп".

Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии