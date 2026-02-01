Загинали и ранени при автобусна катастрофа в Турция

Девет души загинаха, а 25 други бяха ранени при автобусна катастрофа в в района на окръг Дьошемеалъ, в южната част на Турция.

Той е изпълнявал курс от Текирдаг за Анталия. Автобусът не е успял да вземе завой, ударил се е в предпазните мантинели и е излязъл от пътя, след което се е преобърнал в крайпътната канавка.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на спешна помощ, пожарната, АФАД, жандармерията и полицията. Спасителните екипи са оказали първа помощ на част от пътниците, изхвърлени извън превозното средство, като е било установено и че множество хора са затиснати под автобуса и в неговия салон.

Пострадалите са транспортирани с линейки до болницата в Анталия, както и до други лечебни заведения в района, където са настанени за лечение, предава БТА.

