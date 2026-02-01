Оставката на Румен Радев:

Карлос Алкарас обърна Джокович във финала на Australian Open и е новият крал на Мелбърн

01 февруари 2026, 13:59 часа 740 прочитания 0 коментара
Карлос Алкарас обърна Джокович във финала на Australian Open и е новият крал на Мелбърн

Лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас е новият шампион на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Във финала младият испанец направи обрат срещу Новак Джокович и взе титлата след 2:6, 6:2, 6:3 и 7:5. По този начин Алкарас триумфира за първи път в своята кариера на Откритото първенство на Австралия. Испанецът също така лиши Ноле от мечтата му да спечели 25-тата си титла от надпревара от Големия шлем. След успеха си Карлос Алкарас стана най-младият тенисист с кариерен Голям шлем.

Джокович все първия сет

Първият сет стартира с размяна на геймове и така се стигна до резултат 2:1. В четвъртия гейм обаче Новак Джокович притисна съперника си и имаше три точки за пробив. Алкарас отрази първите две, но след това сърбинът успя да вземе своето и проби испанеца. Ноле продължи да натиска и затвърди пробива си, за да поведе с 4:1. До края на частта Джокович нямаше никакви проблеми и дори стигна до нов пробив, за да вземе сета с 6:2.

Алкарас нямаше проблеми през втората част

Втората част доста наподобяваше първата, но с обратен знак. Този път Алкарас бе по-добрият от двамата на корта. Във втория гейм, при резултат 1:1, испанецът успя да пробие Джокович и поведе в сета. След това младокът спечели подаването си и затвърди пробива за 3:1. Последва размяна на геймове и се стигна до 4:2 за Алкарас. В седмия гейм испанският тенисист направи нов пробив и поведе с 5:2, а след това си взе подаването, а по този начин и сета с 6:2.

В третия сет испанецът направи пълен обрат в срещата

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Третият сет стартира равностойно като двамата състезатели печелеха подаванията си, за да се стигне до 2:2. В петия гейм Карлос Алкарас направи пореден пробив, а след това го затвърди при свой сервис и поведе с 4:2. Последва нова размяна на геймове, за да се стигне до 5:3 в полза на испанеца. В деветия гейм световният номер 1 отново проби съперника си и затвори частта с 6:3, като по този начин направи пълен обрат в срещата.

Четвъртият сет бе много оспорван

Четвъртият сет бе изключително оспорван. Джокович и Алкарас не допуснаха грешки при подаванията си и така се стигна до резултат 4:4. Испанецът успя да вземе деветия гейм и се приближи на само един пробив от титлата. Ноле обаче успя да вземе подаването си и изравни за 5:5. Алкарас също не сгреши при своя сервис и поведе с 6:5. В 12-ия гейм световният номер 1 реализира пробив и затвори частта със 7:5, а по този начин спечели и двубоя.

ОЩЕ: "Доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер ще приключи през 2026 година"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Новак Джокович Карлос Алкарас Голям шлем Australian Open 2026
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес