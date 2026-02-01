Карлос Алкарас обърна Джокович във финала на Australian Open и е новият крал на Мелбърн

Лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас е новият шампион на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Във финала младият испанец направи обрат срещу Новак Джокович и взе титлата след 2:6, 6:2, 6:3 и 7:5. По този начин Алкарас триумфира за първи път в своята кариера на Откритото първенство на Австралия. Испанецът също така лиши Ноле от мечтата му да спечели 25-тата си титла от надпревара от Големия шлем. След успеха си Карлос Алкарас стана най-младият тенисист с кариерен Голям шлем.

Джокович все първия сет

CARL1TOS ☝️



Carlos Alcaraz claims his FIRST Australian Open title 🏆 pic.twitter.com/Irp0Ji3zXr — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Първият сет стартира с размяна на геймове и така се стигна до резултат 2:1. В четвъртия гейм обаче Новак Джокович притисна съперника си и имаше три точки за пробив. Алкарас отрази първите две, но след това сърбинът успя да вземе своето и проби испанеца. Ноле продължи да натиска и затвърди пробива си, за да поведе с 4:1. До края на частта Джокович нямаше никакви проблеми и дори стигна до нов пробив, за да вземе сета с 6:2.

Алкарас нямаше проблеми през втората част

PLAYERS TO COMPLETE THE CAREER SLAM IN THE OPEN ERA (Men's Singles)



Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Andre Agassi

Carlos Alcaraz pic.twitter.com/b0OZ6HCD80 — José Morgado (@josemorgado) February 1, 2026

Втората част доста наподобяваше първата, но с обратен знак. Този път Алкарас бе по-добрият от двамата на корта. Във втория гейм, при резултат 1:1, испанецът успя да пробие Джокович и поведе в сета. След това младокът спечели подаването си и затвърди пробива за 3:1. Последва размяна на геймове и се стигна до 4:2 за Алкарас. В седмия гейм испанският тенисист направи нов пробив и поведе с 5:2, а след това си взе подаването, а по този начин и сета с 6:2.

В третия сет испанецът направи пълен обрат в срещата

🔥 ¡INCREÍBLE!



Este intercambio entre Alcaraz y Djokovic puede ser uno de los puntos del año 👇🏼🎾pic.twitter.com/sx2ePptOWq — Diario SPORT (@sport) February 1, 2026

Третият сет стартира равностойно като двамата състезатели печелеха подаванията си, за да се стигне до 2:2. В петия гейм Карлос Алкарас направи пореден пробив, а след това го затвърди при свой сервис и поведе с 4:2. Последва нова размяна на геймове, за да се стигне до 5:3 в полза на испанеца. В деветия гейм световният номер 1 отново проби съперника си и затвори частта с 6:3, като по този начин направи пълен обрат в срещата.

Четвъртият сет бе много оспорван

CARLOS ALCARAZ HAS COMPLETED THE CAREER GRAND SLAM AT 22 YEARS OLD 🏆



He becomes the youngest men's player in tennis history to complete the feat ✨ pic.twitter.com/EIJT16Ro0K — ESPN (@espn) February 1, 2026

Четвъртият сет бе изключително оспорван. Джокович и Алкарас не допуснаха грешки при подаванията си и така се стигна до резултат 4:4. Испанецът успя да вземе деветия гейм и се приближи на само един пробив от титлата. Ноле обаче успя да вземе подаването си и изравни за 5:5. Алкарас също не сгреши при своя сервис и поведе с 6:5. В 12-ия гейм световният номер 1 реализира пробив и затвори частта със 7:5, а по този начин спечели и двубоя.

