Организацията "Лекари без граници" трябва да напусне Ивицата Газа

Израел реши днес да прекрати дейността на международната неправителствена организация "Лекари без граници" в Ивицата Газа, като нейните служители в населения с палестинци анклав трябва да напуснат територията му до края на този месец, предаде Франс прес. Причината за ултиматума с краен срок 28 февруари е отказът на организацията да предостави на Израел списък с палестинските си служители, уточнява АФП.

Министерството на Израел по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма, което отговаря за регистрацията на хуманитарните организации, обяви, че ще "прекрати дейността" на "Лекари без граници" в ивицата Газа, защото не е получило този списък - задължение, "приложимо за всички хуманитарни организации, действащи в региона".

На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до Ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предава БТА.

Първо Русия, после Израел

Припомняме, че през 2024 г. организацията "Лекари без граници" принудително прекрати дейността си в Русия, където ръководеше проекти за подкрепа на пациенти с туберкулоза и ХИВ в Москва, Санкт Петербург, Владимир и Архангелск, както и в Чечения, Ингушетия и Дагестан. От началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. организацията "Лекари без граници" подкрепяше и хиляди украински бежанци в пограничните Белгородска, Воронежка и Ростовска област.

