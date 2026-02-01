Оставката на Румен Радев:

Организацията "Лекари без граници" трябва да напусне Ивицата Газа

01 февруари 2026, 14:55 часа 280 прочитания 0 коментара
Организацията "Лекари без граници" трябва да напусне Ивицата Газа

Израел реши днес да прекрати дейността на международната неправителствена организация "Лекари без граници" в Ивицата Газа, като нейните служители в населения с палестинци анклав трябва да напуснат територията му до края на този месец, предаде Франс прес. Причината за ултиматума с краен срок 28 февруари е отказът на организацията да предостави на Израел списък с палестинските си служители, уточнява АФП.

Още: За първи път: Израелската армия призна за над 71 000 загинали палестинци в Газа

Министерството на Израел по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма, което отговаря за регистрацията на хуманитарните организации, обяви, че ще "прекрати дейността" на "Лекари без граници" в ивицата Газа, защото не е получило този списък - задължение, "приложимо за всички хуманитарни организации, действащи в региона".

Снимка: iStock

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до Ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предава БТА.

Първо Русия, после Израел

Припомняме, че през 2024 г. организацията "Лекари без граници" принудително прекрати дейността си в Русия, където ръководеше проекти за подкрепа на пациенти с туберкулоза и ХИВ в Москва, Санкт Петербург, Владимир и Архангелск, както и в Чечения, Ингушетия и Дагестан. От началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. организацията "Лекари без граници" подкрепяше и хиляди украински бежанци в пограничните Белгородска, Воронежка и Ростовска област.

Още: При удар в Газа: Служител на "Лекари без граници" загина със семейството си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Ивицата Газа Лекари без граници война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес