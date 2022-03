Как Путин "унищожи" рублата и доближи Русия на косъм от дефолт

Русия забрани на гражданите си да купуват щатски долари, като по този начин засили изолацията на икономиката си, която някога имаше амбицията да се присъедини към клуба на световните финансови сили.

Още по времето на световната финансова криза през 2008 година, руският президент Владимир Путин и неговите съмишленици промотираха рублата като потенциална алтернатива на щатския долар, настоявайки, че руската национална валута трябва да бъде интегрална част от световната финансова система. Русия ще се превърне в една от петте най-големи икономики в света, твърдяха те.

Политиката на Путин за доминация над съседните страни започна с нападение над Грузия през 2008 година, продължи с анексирането на Крим през 2014 година, а руската инвазията в Украйна, която започна в края на миналия месец, окончателно изпари икономическите мечти на руския президент, пише CNN.

В началото на 2008 година един щатски долар струваше приблизително 25 рубли. От тогава насам обаче руската рубла се обезцени значително, а международните санкции, наложени заради нахлуването в Украйна, поставиха руската национална валута в позиция на свободно падане.

В средата на тази седмица, един щатски долар може да купи 117 рубли, след като валутата поевтиня с над 10%, удряйки ново рекордно дъно. На моменти цената на рублата удряше дъно от около 135 рубли за долар на международните пазари, но след последваща корекция успя да изтрие част от загубите.

Последното понижение дойде, след като Централната банка на Русия забрани на руснаците да купуват валута в брой и нареди на банките да поставят таван от 10 000 долара за тегления от сметки на щатска валута, като ограничението ще важи през следващите 6 месеца. Целта на този ход е съхраняване на част от доларовите резерви на страната и подкрепа на рублата.

Сергей Алексашенко, бивш финансов министър на Русия и заместник-председател на Централната банка на Русия, описва стратегията като „невероятна глупост”, която може да доведе до удар по банките.

„Изглежда, че изтичането на депозити в чуждестранна валута от руски банки е надхвърлило прогнозите на Банката на Русия и е поставило под въпрос способността на банките да изпълняват задълженията си”, пише той в бюлетин, цитиран от CNN.

“Най-голямата грешка, която монетарните власти могат да направят в Русия, е да засегнат частни спестявания.”, смята той, добавяйки, че това може да доведе до масово теглене на пари от банките.

Русия се бори да предотврати финансов срив, откакто САЩ, Европейският съюз и други западни съюзници наложиха санкции на голяма част от банковата система на страната, включително замразяване на резерви на стойност стотици милиарди долари, които Москва трупа от години с цел защита на икономиката си. Според анализатори, повече от половината от руските резерви в чуждестранна валута и злато вече са зад граница.

Централната банка на Русия вдигна повече от два пъти лихвените проценти до 20% и временно забрани на руските брокери да продават цени книжа, притежавани от чужденци.

Правителството нареди на износителите да обменят 80% от приходите си в чуждестранна валута в рубли, като освен това забрани на руските граждани да осъществяват банкови трансфери на средства извън Русия.

Рублата се оказа под сериозен натиск, а провалът на Москва да защити валутата си ще се материализира под формата на икономическа болка.

Русия е водещ износител на петрол и природен газ, но много други сектори на икономиката ѝ са зависими от вноса. След като стойността на рублата пада, вносът ще стане доста по-скъп, което от своя страна ще вдигне инфлацията.

Рейтинговата агенция Fitch Ratings намали кредитния рейтинг на Русия през тази седмица, предупреждавайки, че дефолтът е „неизбежен”.

„По-нататъшното засилване на санкциите и предложенията, които биха могли да ограничат търговията с енергия, увеличават вероятността за политически отговор от страна на Русия, който включва най-малкото селективно неплащане на задълженията ѝ по суверенния дълг”, посочват от Fitch. Казано с други думи, „неизбежно” Русия няма да може да посрещне плащания по държавния си дълг.

Дори когато Русия се намира на ръба на дефолт, западните страни продължават да отприщват наказателни ограничения, предназначени да изолират допълнително Москва. САЩ и Великобритания забраниха вноса на руски енергийни продукти във вторник, а Европейският съюз заяви, че ще се опита да намали вноса на природен газ с 66% още тази година.

За Москва разходите се натрупват. Решението на централната банка да попречи на руснаците да купуват щатски долари бележи края на рублата, според Андерс Ослунд, икономист и бивш съветник на руското правителство.

„Цялата конвертируемост на рублата приключи. Путин унищожи рублата.”, посочи Ослунд чрез публикация в социалната мрежа Twitter.

