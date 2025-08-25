Войната в Украйна:

Венци Стефанов проговори английски и избухна с нов бисер за мача с ЦСКА (ВИДЕО)

25 август 2025, 22:45 часа 547 прочитания 0 коментара
Венци Стефанов проговори английски и избухна с нов бисер за мача с ЦСКА (ВИДЕО)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своето мнение пред журналистите след победата над "белите" над Арда Кърджали в двубой от шестия кръг на Първа лига. Бизнесменът коментира множество теми, свързани с тима, като дори отговори на английски на въпрос за евентуални нови попълнение с "Maybe". Стефанов избухна с култова реплика относно предстоящия мач с ЦСКА: "Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА".

"Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА"

"Това е профилът, лицето тепърва трябва да дойде. Било каквото било, оттук натам сигурно нещата ще изглеждат по различен начин. Не съм леля Ванга да знам дали ще пренесем доброто си представя и срещу ЦСКА. Дай боже, ако играят така и се раздават, много е вероятно. Такава победа дава самочувствие на нашия отбор и увереност, че могат да побеждават всеки", заяви Стефанов след успеха на Славия над Арда.

Окачените бутонки

"Чунг Нгуен До? Вижте, родителите му са виетнамци, той е роден в България. Поканиха го като европейски футболисти, които може да допринесе за футбола във Виетнам. Той сподели с мен това нещо. Казах му, че там, където е неговата родина, там трябва да бъде. За мен е правилно това нещо, правилно е приел да бъде национал на Виетнам. Радвам се за него, ще повлече крак", смята той.

"Искри с коя публика? Някои! Някои! Тях не ги считам за слависти. Какво целят ли? Попитайте ги тях. Първите седем години, моето момиче, са много важни в развитието на един човек. Когато имаш пропуски там, допускаш и след това в живота си много грешки. Така мисля аз", обясни бизнесменът.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА, казах го вече. Ако се раздаваме, ако съдийството не е едностранно като сега - всичките картони бяха само за Славия, а нарушенията бяха и от двете страни. Така ли беше? Забелязахте ли? Ако се раздават, резултатът може да бъде 1, х, 2. Доволен съм от Иван Андонов много. Той е чудесно момче. Кристиян, Роби, Кристиян Стоянов, Мартин, Емо Стоев - прекрасни момчета. Безкрайно щастлив съм, че са израснали на този стадиони. За техните имена ще се говори. Още трансфери в двете посоки? Maybe", каза с усмивка президентът на Славия.

ОЩЕ: Тунчев скастрил играчите на Арда в съблекалнята: Това е недопустимо!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Венцеслав Стефанов Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес