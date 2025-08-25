Венци Стефанов проговори английски и избухна с нов бисер за мача с ЦСКА (ВИДЕО)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своето мнение пред журналистите след победата над "белите" над Арда Кърджали в двубой от шестия кръг на Първа лига. Бизнесменът коментира множество теми, свързани с тима, като дори отговори на английски на въпрос за евентуални нови попълнение с "Maybe". Стефанов избухна с култова реплика относно предстоящия мач с ЦСКА: "Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА".

"Това е профилът, лицето тепърва трябва да дойде. Било каквото било, оттук натам сигурно нещата ще изглеждат по различен начин. Не съм леля Ванга да знам дали ще пренесем доброто си представя и срещу ЦСКА. Дай боже, ако играят така и се раздават, много е вероятно. Такава победа дава самочувствие на нашия отбор и увереност, че могат да побеждават всеки", заяви Стефанов след успеха на Славия над Арда.

"Чунг Нгуен До? Вижте, родителите му са виетнамци, той е роден в България. Поканиха го като европейски футболисти, които може да допринесе за футбола във Виетнам. Той сподели с мен това нещо. Казах му, че там, където е неговата родина, там трябва да бъде. За мен е правилно това нещо, правилно е приел да бъде национал на Виетнам. Радвам се за него, ще повлече крак", смята той.

"Искри с коя публика? Някои! Някои! Тях не ги считам за слависти. Какво целят ли? Попитайте ги тях. Първите седем години, моето момиче, са много важни в развитието на един човек. Когато имаш пропуски там, допускаш и след това в живота си много грешки. Така мисля аз", обясни бизнесменът.

"Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА, казах го вече. Ако се раздаваме, ако съдийството не е едностранно като сега - всичките картони бяха само за Славия, а нарушенията бяха и от двете страни. Така ли беше? Забелязахте ли? Ако се раздават, резултатът може да бъде 1, х, 2. Доволен съм от Иван Андонов много. Той е чудесно момче. Кристиян, Роби, Кристиян Стоянов, Мартин, Емо Стоев - прекрасни момчета. Безкрайно щастлив съм, че са израснали на този стадиони. За техните имена ще се говори. Още трансфери в двете посоки? Maybe", каза с усмивка президентът на Славия.

