Байерн Мюнхен урежда още един нападател от Висшата лига, заформя се конкуренция за Кейн

Световният колос Байерн Мюнхен е на път да се подсили с нападател от Висшата лига. Става въпрос за атакуващия състезател на Челси Николас Джаксън, съобщава “Билд”. Според авторитетното издание сенегалецът ще пристигне под наем от лондончани. Баварците вече са постигнали договорка за личните условия на Джаксън, но не е ясно дали "сините" ще се съгласят да отдадат 24-годишния футболен за известно време на "Алианц Арена".

Николас Джаксън и Байерн се разбраха

Байерн усилено търси попълнения в предни позиции заради разделите с няколко ключови играчи. Твърди се, че шампионът предпочита сделки под наем, а не постоянни трансфери. Това не кореспондира с желанието на ръководството на Челси, което иска да продаде Николас Джаксън. Тепърва предстои да се види дали ще се стигне до разбирателство между клубовете и какви параметри ще има евентуалната сделка.

🚨🚨| BREAKING: Bayern have reached an AGREEMENT with Nicolas Jackson. 🔴✅



Negotiations are now taking place with Chelsea. Bayern want a loan deal.



[@cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/nuPRD7yvWY — Goals Side (@goalsside) August 25, 2025

Към Джаксън сериозен интерес има и от страна на клубове като Нюкасъл и Астън Вила. Сенегалецът премина в лондончани от Виляреал за 32 млн. паунда през 2023 г., но не успя да се утвърди като титуляр. Той вкара 13 гола и 6 асистенции в 37 мача за Челси през миналия сезон. Баварците го виждат като добра алтернатива на безспорния титуляр Хари Кейн, който на практика няма никаква конкуренция.

Междувременно Байерн Мюнхен започна сезона в Бундеслигата по категоричен начин, записвайки убедителна победа срещу РБ Лайпциг (подробности четете в линка).