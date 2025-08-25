Войната в Украйна:

Кейт Мидълтън се изруси (СНИМКИ)

25 август 2025, 23:33 часа 323 прочитания 0 коментара
Новата по-светла прическа на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, която дебютира преди дни на службата в Балморал, е резултат от лято, "прекарано на слънце", твърдят експерти. 43-годишната Кейт разкри новия си вид в колата по пътя към неделната служба в Crathie Kirk, придружена от съпруга си принц Уилям и децата им принц Джордж, 12, и Луи, 7, както и принцеса Шарлот, 10.

Снимка: Getty Images

В интервю за "Daily Mail" експерти твърдят, че по-светлите коси на Мидълтън може да са резултат от прекарването на повече време на слънце от обичайното. През юли семейството е прекарало ваканция в Кефалония на своята суперяхта, плавайки из гръцките острови. Средните температури през лятото варират от 24 до 30 градуса, затова е вероятно прекарването на дълги периоди на открито да е изсветлило естествено косата на Кейт, придавайки ѝ ефект на "боядисана".

Сара Гадсън, стилист на свободна практика, заяви пред "Daily Mail": "След ваканция, прекарана на слънце в Гърция, Кейт се върна не само с освежен дух, но и с естествено изсветлена коса. Комбинацията от морски въздух, слънце и солена вода е леко изсветлила косата ѝ до по-мек нюанс, създавайки перфектната отправна точка за следващото ѝ посещение в салона."

Сара смята, че естествено изсветлената коса на Кейт е накарала фризьора ѝ да "види възможност" да я направи с няколко нюанса по-руса, тъй като за това е било необходимо "по-малко химическа обработка". Освен това, горещото лято в Обединеното кралство с температури, достигащи 34 градуса, също може да е изиграло роля за по-светлата коса на принцесата.

Русото като приемане на стареенето

Принцесата и семейството й в момента са в лятна ваканция, но преди да се оттеглят от публичното внимание, Кейт присъства на тенис турнира Уимбълдън и прекара време на открито, когато посети RHS Wellbeing Garden в болницата в Колчестър през юли. Междувременно по време на пътуване до Тобермори през април Кейт също беше забелязана с по-светъл вид, вместо обичайната си тъмна кестенява коса.

Сара добави: "Тъй като Кейт приема естествените промени, които идват с възрастта, като например увеличаването на сивите кичури, тя направи обмислена промяна в стратегията си за цвета на косата. Вместо да покрива сивите коси с по-тъмни бои, които често изискват по-често поддържане, тя е избрала по-светъл, смесен тон. Този подход не само придава на косата ѝ по-мек, по-естествен вид, но и помага да се прикрият сивите коси по фин, лесен за поддържане начин. Благодарение на престоя си под гръцкото слънце, Кейт е намерила нов, по-естествен цвят на косата, който подчертава чертите ѝ, запазва здравето на косата ѝ и празнува красотата на стареенето с увереност."

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
коса Кейт Мидълтън руса коса изрусяване
