Интер стартира Серия А с разгром, бивша звезда на Лудогорец дебютира в Калчото

Интер започна новия сезон в Серия "А" по изключително убедителен начин! На "Сан Сиро" домакините разгромиха Торино с 5:0 в двубой от първия кръг. Алесандро Бастони даде старт на головото шоу в 18-ата минута, а до почивката Маркюс Тюрам удвои преднината на тима си. В началото на втората част Лаутаро Мартинес сякаш уби интригата. След около час игра Тюрам заби втория си гол, преди в 72-рата минута заменилият го Бони също да се разпише.

Интер смачка Торино

Основите на категоричния успех бяха поставени в 18-ата минута. Бастони засече с глава центриране на Барела за 1:0. В 36-ата минута Петър Сучич намери по превъзходен начин Маркус Тюрам, който преодоля противниковия вратар. До края на полувремето Исраел се намесе при изстрели на Ачерби и Сучич. В началото на втората част Мартинес наказа грешка на защитата на съперник за 3:0.

В 62-рата минута и Ян Зомер показа рефлекс при удар на Закария Абухлал. В ответното нападание Бастони асистира на Тюрам за 4:0. Десет минути след това Лаутаро изведе Анже-Йоан Бони, който оформи крайното 5:0.

Пьотровски игра за Удинезе

В мач по-рано през деня Удинезе и Верона завършиха 1:1. Бившият футболист на Лудогорец Якуб Пьотровски влезе в игра за "зебрите" около четвърт час преди да изтече редовното време, за да направи дебют в Калчото. Иначе в 53-тата минута Томас Кристенсен даде аванс на Удине. Защитникът се разписа, след като засече подаване на Санди Ловрич. Двадесет минути по-късно обаче Сеут Сердар успа да изравни за Верона.

ОЩЕ: Не го оцениха от Реал Мадрид, блесна с два шедьовъра срещу Лацио, а сега гранд от Висшата лига дава 70 милиона за правата му