Войната в Украйна:

Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

25 август 2025, 22:10 часа 205 прочитания 0 коментара
Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

"Мисля, че в следващите две или три седмици ще стигнем до край. Трудно е да се каже точно, защото те се бият от хиляди години. Мисля си обаче, че ние вършим много добра работа и мисля, че всичко трябва да приключи. Но хората не могат да забравят 7 октомври.", това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод войната в Ивицата Газа. Изказването на Тръмп бе част от обширна пресконференция, която той даде в Белия дом по-рано днес.

2-3 седмици

Срокът от "2-3 седмици" явно е стандартен за Тръмп, тъй като той даде абсолютно същото време за реакция срещу Русия, ако Путин не се съобрази с исканията на САЩ. На въпрос на журналист колко време би търпял това, президентът Тръмп отвърна "две-три седмици".

Още: Администрацията на Тръмп за Русия: Лесно е да започнеш война, но е трудно да я спреш

На срещата с журналисти в Белия дом Тръмп припомни още, че Европа ще осигури основните гаранции за сигурност на Украйна, а САЩ ще са само подкрепа. Все пак американският държавен глава призна, че е смятал, че войната в Украйна ще бъде най-лесна за спиране, а не се е оказало точно така. Той не посочи в какъв срок е смятал, че конфликтът между Украйна и Русия е можело да бъде спрян, но най-вероятно си е представял нещо в рамките на "две-три седмици".

Още: Тръмп поиска закриване на две топ телевизии в САЩ, защото го критикуват

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ война Израел
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес