Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

"Мисля, че в следващите две или три седмици ще стигнем до край. Трудно е да се каже точно, защото те се бият от хиляди години. Мисля си обаче, че ние вършим много добра работа и мисля, че всичко трябва да приключи. Но хората не могат да забравят 7 октомври.", това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод войната в Ивицата Газа. Изказването на Тръмп бе част от обширна пресконференция, която той даде в Белия дом по-рано днес.

2-3 седмици

Срокът от "2-3 седмици" явно е стандартен за Тръмп, тъй като той даде абсолютно същото време за реакция срещу Русия, ако Путин не се съобрази с исканията на САЩ. На въпрос на журналист колко време би търпял това, президентът Тръмп отвърна "две-три седмици".

На срещата с журналисти в Белия дом Тръмп припомни още, че Европа ще осигури основните гаранции за сигурност на Украйна, а САЩ ще са само подкрепа. Все пак американският държавен глава призна, че е смятал, че войната в Украйна ще бъде най-лесна за спиране, а не се е оказало точно така. Той не посочи в какъв срок е смятал, че конфликтът между Украйна и Русия е можело да бъде спрян, но най-вероятно си е представял нещо в рамките на "две-три седмици".

