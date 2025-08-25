Най-важните новини за деня, 25 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 август 2025 г.

ЗАРАДИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС: ЗЕЛЕНСКИ ЗАСЕГНА БОЛЕЗНЕНО УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА ПОБЕСНЯ (ВИДЕО)

Украйна и Унгария влязоха в пореден дипломатически сблъсък, след като през август вече на два пъти украински дронове и ракети поразиха обекти на руския петролопровод "Дружба". Ударите бяха насочени в тази част на съоръжението, която доставя руски суров петрол за Унгария и Словакия - потокът от руски петрол към Германия не беше засегнат. Доставки има, въпреки че ЕС взе решение да спре вноса на руски петрол през тръбопроводи от началото на 2025 година.

ТРИ СПАСЕНИ МАЧБОЛА В 1/2-ФИНАЛ, ПРОДЪЛЖИЛ 2 ДНИ: ЕПИЧНАТА БИТКА НА ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ТРОНА НА US OPEN

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Киър Стармър, снимка: Getty Images

НЕ МОЖЕ ДА НИ ЗАЩИТИ, НО ПАЗИ УКРАЙНА: АТАКА КЪМ БРИТАНСКИЯ ПРЕМИЕР ОТ ПОДКРЕПИЛИ BREXIT

Ето ви въпрос: Защо британският премиер Киър Стармър приема сигурността на украинските граници много по-сериозно от защитата на британските? Така започва гледна точка, публикувано в изданието The Spiked. Британската платформа е основана през 2001 година и има имидж на либертарианска. А авторът на тази гледна точка през 2007 година заяви, че името на Spiked идва от антисталинизъм, като самата медия обаче беше твърдо "за" излизането на Обединеното кралство от ЕС и го прокламира като бунт срещу управляващите елити. Преди няколко години имаше и скандал заради два материала в подкрепа на твърдото управлението на ОАЕ в The Spiked, за които излезе информация, че са писани от несъществуващи автори.

МИГРАНТИ С ДРОНОВЕ: ДИРЕКТОРЪТ НА "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" КАЗА КОЛКО СТРУВА ПРЕВОЗЪТ НА ТРАФИКАНТИ

Основният натиск е в изток по българо-турската граница. Мигрантите влизат през реките, намират участъци и понякога турските трафиканти вкарват дронове, за да видят откъде да минат. Един път стъпят ли на наша територия, веднага ги установяваме и започва преследването. Това заяви директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов пред bTV. По думите му основната цел на Гранична полиция е да пазят живота и здравето на всички граждани на територията на страната.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЗА УКРАЙНА: ВТОРИЯТ ЕШЕЛОН НА САЩ И РУСИЯ В СБЛЪСЪК НА ОПОРКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кой какво е говорил, кой какво е разбрал и кой какво казва сега – совалките и маневрите в дипломатическото надлъгване по темата "мир в Украйна" се вихрят без край. След като на 15 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския диктатор Владимир Путин, от американска страна, начело с Тръмп, тръгнаха фанфари как нещата вървят към пробив. 10 дни по-късно все по-ясно се вижда, че това не е така – предвид посланията както от руска, така и от американска, украинска и европейска страна.

Снимка: Getty Images

БЪЛГАРСКА ЛЕКАРКА В ГАЗА РАЗКАЗВА: ТЕЖЪК ГЛАД, БОЛЕСТИ, КАТАСТРОФА (ВИДЕО)

Мелина, българска анестезиоложка в медицинския комплекс "Насер" в Хан Юнис - град, намиращ се в южната част на Ивицата Газа - разказа какво е въздействието на глада и бомбардировките върху пациентите и персонала в болницата. "Всеки ден виждам хора, които са изключително слаби... те явно показват признаци на тежко недохранване. Това засяга способността им да се лекуват и да се борят с инфекциите... и прави възстановяването от всяка болест наистина много, много сложно", каза тя, цитирана от Al Jazeera.

РАДЕВ СЕ ХВАЛИ С ПОДАРЪЦИ ЗА КАБИНЕТА: "РАЙНМЕТАЛ" И ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев изглежда е решил да прави "подаръци" на правителството на Росен Желязков, стана ясно от изявлението му пред медиите. Единият от даровете вече е факт според него, като държавния глава се изтъкна, че той е осигурил стратегически инвеститор като "Райнметал" за инвестира в България, а вторият подарък ще бъде другата седмица, когато президентът ще подпише указ за назначаване на главен секретар на МВР.

Снимка: Бойко Борисов/Facebook

СКОРО ДВА ЗАВОДА НА "РАЙНМЕТАЛ" У НАС: БОРИСОВ ОТКРЕХНА ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ТРЕТИ ЗА ДРОНОВЕ (ВИДЕО)

"Райнметал" ще създаде заедно с българската държава съвместни предприятия на територията на България. Става въпрос за два завода - единият за артилерийски снаряди с капацитет 100 хил. снаряда, а другият за барут. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на германския концерн за производство на автомобили и оръжия "Рейнметал" Армин Папергер, който се среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на компанията в Дюселдорф.

ИМОТИ, КОЛИ И СПЕСТЯВАНИЯ: ВЛАСТТА В ПЛЕВЕН НА ФОНА НА ВОДНАТА КРИЗА

Кризата с водата в Плевен става все по-болезнена за жителите – на места има вода едва по няколко часа на ден, а в някои села тя липсва с дни. Недоволството доведе до организиране на втори голям протест тази вечер. На този фон местната власт огласи имуществените си декларации – документи, които показват активите и спестяванията им.

УКРАЙНА ИЗПОЛЗВА ТАКТИКА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА СРЕЩУ НАЙ-МОЩНИТЕ РУСКИ ОРЪЖИЯ

Изпочупен самолет от съветската епоха се приземи на селска писта през август и двама от най-добрите украински пилоти излязоха от него, единият от които носеше пушка. Те са част от нискотехнологичното решение на високотехнологичния проблем на Украйна с руските дронове по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин. 56-годишен пилот, който се е научил да лети като хоби преди инвазията, и 38-годишният стрелец - бивш автомобилен механик, който никога преди това не е летял със самолет - са част от ескадрила, посветена на свалянето на безпилотните атакуващи и разузнавателни самолети на Руската федерация. А те, от своя страна, са проклятие за сухопътните войски и цивилните.

Снимка: Министерство на отбраната

ОФИЦИАЛНО: ДРОНЪТ КРАЙ СОЗОПОЛ Е РУСКИ - БИЛ Е ОПАСЕН, НО ЗАДАЧАТА МУ ОСТАВА МИСТЕРИЯ

Откритият на 12 август дрон, изплувал на плажа в Созопол, е руски безпилотен летателен апарат "Орлан-10", каквато информация се появи в публичното пространство след инцидента. Това потвърди министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Явор Божанков. Ръководителят на военното ведомство допълва също така, че дронът не е бил безопасен, затова е взето решение да бъде унищожен.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 26 АВГУСТ 2025 Г. (ВТОРНИК)

На 26 август 2025 г. ще се радваме на слънчево време без неприятни горещини. През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време, Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - над Южна България, но ще бъде без съществени валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

Зорница Илиева, снимка: Actualno.com

ЩЕ ВЗЕМЕ ЛИ ПУТИН ЗЕМЯ ОТ УКРАЙНА: ГОВОРИ ЗОРНИЦА ИЛИЕВА (ВИДЕО)

Путин няма да помръдне от завзетите от Русия територии в Украйна. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Зорница Илиева. Тя отговори на въпроса възможно ли е Русия и Украйна да се разберат за териториални отстъпки: “Путин няма да помръдне. Той каза, че където е стъпил руски войник територията няма да се отстъпва. Целта е Одеса и Николаев, след което предполагам, че ще предприеме действия за започване на преговори.“

THE GUARDIAN: ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНИ Е ЕДИНСТВЕНАТА ЗАПЛАХА ЗА ПОСТА НА ЗЕЛЕНСКИ

Един следобед в началото на март, три дни след катастрофалната конфронтация между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, в украинското посолство в Лондон се наблюдава оживена телефонна активност. Екипът на Джей Ди Ванс е на линия и иска да организира разговор с Валерий Залужни - украинският посланик в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на армията. Вицепрезидентът на САЩ е изиграл ключова роля в провокирането на конфронтацията между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет, от мястото си на съседния диван. Сега Ванс и другите от обкръжението на Тръмп очевидно проучват потенциални алтернативи на проблемния Зеленски.