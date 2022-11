Обрат на пазара на криптовалути: Binance обяви планове за придобиване на закъсалия конкурент FTX

„Този следобед FTX поиска нашата помощ”, обяви чрез публикация в Twitter Чангпнег Жао, съосновател и изпълнителен директор на Binance.

“Има значителна ликвидна криза. За да защитим потребителите, ние подписахме необвързващо [писмо за намерение] с намерение да придобием изцяло http://FTX.com и да помогнем за покриване на кризата с ликвидността.”, посочи той.

Съобщението изненада инвеститорите в криптовалути, тъй като обвързването на две от най-големите платформи за криптовалути в света по размер на обемите може да бележи сериозни промени за цялата индустрия, пише CNN.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.