Футболистът на Ливърпул, който може да се превърне в "следващия Кевин де Бройне"

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър вярва, че новото попълнение на мърсисайдци Флориан Вирц може да се превърне в следващата суперзвезда на Висшата лига като Кевин де Бройне. Германецът пристигна на "Анфийлд" за рекордна трансферна сума от Байер Леверкузен, за да добави още повече атакуваща мощ към редиците на Арне Слот. Вирц се присъединява с блестяща репутация, след като отбеляза 21 гола и даде 23 асистенции в предходните два сезона в Бундеслигата, а дебютът му във Висшата лига беше обещаващ при победата на "червените" с 4:2 над Борнемут.

Карагър предрече успехи за Виртц на Острова

Междувременно Кевин де Бройне сложи край на великолепния си период в Манчестър Сити по-рано това лято, като напусна отбора при изтичането на договора си и подписа с шампиона на Серия А Наполи. Белгийският национал беше способен да разбива отборите с великолепни пасове и да отбелязва невероятни голове от разстояние, а Карагър вярва, че Вирц има достатъчно сходни характеристики, за да се радва на успех в Англия и да се превърне в новото звездно лице на Висшата лига.

В прогнозите си за сезона за "Sky Sports" Карагър каза: "Мисля, че Ливърпул направи фантастична сделка. Той излезе на терена в петък вечерта и вероятно не беше в най-добрата си форма, но въпреки това показа някои фини и красиви докосвания – има нещо специално, когато го гледаш как играе. Наистина се надявам да видя как ще се представи следващия уикенд. Той може да играе като фалшива деветка, или Ливърпул може да излезе с нападател до него. С напускането на Кевин Де Бруин, имахме нужда от суперзвезда на тази позиция в лигата и мисля, че той може да бъде този играч, който да следим."

Вирц, който допринесе за първия гол на Ливърпул с асистенция по време на загубата от Кристъл Палас в мача за Комюнити Шийлд, ще се надява да впечатли отново в понеделник вечер, когато Ливърпул ще се изправи срещу Нюкасъл в атмосфера, която със сигурност ще бъде враждебна и ожесточена на стадион "Сейнт Джеймс Парк" на фона на драмата около Александър Исак.