21 август 2025, 17:57 часа 155 прочитания 0 коментара
Чешкият президент: Трябва да участавме в мироопазваща мисия в Украйна

Чешкият президент Петр Павел заяви, че страната му трябва да участва в потенциална мироопазваща мисия в Украйна, ако бъдат разположени такива сили, предаде хърватската медия Индекс. 

В интервю за информационната агенция CTK, излъчено от Radio Prague International,  Павел подчерта, че Чехия може и трябва да участва в изпълнението на подобен план, като се има предвид, че е активен участник в мирния процес и подкрепя Украйна от самото начало на пълното нахлуване в Русия.

Той обаче заяви, че степента на участие ще зависи от конкретните условия на всяко споразумение.

Според Павел, създаването на демилитаризирана зона би било логична стъпка. Той също така предположи, че Украйна, в интерес на постигане на прекратяване на огъня, може да се наложи да направи териториални отстъпки. ОЩЕ: Ето коя държава от Балканите няма да изпраща войски в Украйна

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
