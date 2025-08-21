Новакът във Формула 1 избра първия си пилот - връща 2-кратен вицешампион на пистата

Един от най-опитните пилоти се завръща във Формула 1! Новият отбор в най-комерсиалната автомобилна надпревара постигна споразумение с ветерана Валтери Ботас, който ще се завърне в спорта за кампанията през 2026 г. Финландецът най-вероятно ще бъде официално представен от Кадилак следващата седмица. В момента Ботас изпълнява ролята на резервен пилот на Мерцедес, но не е крил, че завръщането му на пълен работен ден е негов приоритет.

Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак!

От Кадилак биха искали да проведат няколко TPC (тестове на предишни автомобили), вероятно с по-стар автомобил на Ферари, в края на 2025 г., за да подготви отбора за дебюта си. Следователно е логично Ботас да премине по-рано в Кадилак, за да се подготви по най-добрия начин за новото приключение и да се сработи с новия си отбор. Американският тим в момента се ръководи от Греъм Лоудън, който е запознат с добре с качествата на Ботас.

През последните години Лоудън е работил като мениджър на Жоу Гуаню, който прекара три години в състезания редом с Ботас в Заубер, преди двамата да напуснат пистата в края на миналата година. Ботас се завърна в Мерцедес като резервен пилот през този сезон и участва в тестове, като същевременно помага на Кими Антонели през неговия дебютен сезон във Формула 1. Все още не е ясно дали финландецът ще прекрати незабавно ролята си в британския тим.

35-годишният пилот се състезаваше за отбора от Бракли от 2017 до 2021 г. и спечели 10 победи в Гран при, 20 полпозиции и 58 подиума с отбора. На два пъти той завърши на 2-а позиция в генералното класиране при пилотите. Богатият му опит във Формула 1 ще бъде от голяма полза за Кадилак, който догодина за първи път от 2016 г. насам ще разшири стартовото поле до 11 отбора. Към момента все още не е известно кой ще бъде другият пилот на отбора.