Войната в Украйна:

Руският военен министър инспектира войските, сражаващи се срещу Украйна (ВИДЕО)

21 август 2025, 16:45 часа 131 прочитания 0 коментара
Руският военен министър инспектира войските, сражаващи се срещу Украйна (ВИДЕО)

Руският военен министър Андрей Белоусов е посетил днес групировката войски "Север" на руската армия, воюваща с украинските сили, съобщава подопечното му министерство в официалния си канал в Telegram.

По време на инспекцията той бил информиран за ситуацията на бойното поле, съобщи и официалният телевизионен канал на руското министерство "Звезда".

На командния пункт на Белоусов показали как се използват безпилотни летателни апарати, разработени в Русия, и специално такива за дистанционно миниране на терена, както и за унищожаване на бронирана техника и укрепления. Представени му били и наземни роботизирани системи, които освен за бой се използват и за доставяне на провизии и оборудване на военните до предни позиции.

Още: Зеленски: Путин иска да ни продаде въздух - няма да стане

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Заглавната снимка е архивна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Андрей Белоусов война Украйна информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес