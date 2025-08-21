Руският военен министър инспектира войските, сражаващи се срещу Украйна (ВИДЕО)

Руският военен министър Андрей Белоусов е посетил днес групировката войски "Север" на руската армия, воюваща с украинските сили, съобщава подопечното му министерство в официалния си канал в Telegram.

По време на инспекцията той бил информиран за ситуацията на бойното поле, съобщи и официалният телевизионен канал на руското министерство "Звезда".

На командния пункт на Белоусов показали как се използват безпилотни летателни апарати, разработени в Русия, и специално такива за дистанционно миниране на терена, както и за унищожаване на бронирана техника и укрепления. Представени му били и наземни роботизирани системи, които освен за бой се използват и за доставяне на провизии и оборудване на военните до предни позиции.

