Арне Слот разкри за проблемна зона в състава на Ливърпул - остана без играчи на ключова позиция

Английският гранд Ливърпул на практика остана без избор за позицията десен бек за предстоящия мач срещу Нюкасъл. Това разкри мениджърът Арне Слот, който потвърди, че десните крайни бранители Джереми Фримпонг и Конър Брадли остават в лазарета. Контузията на Брадли е от известно време, но той поднови тренировки едва днес и няма да бъде готов за игра. Фримпонг пък се контузия в двубоя срещу Борнемут от първия кръг и ще бъде аут до септември, като се очаква да се завърне в игра след паузата за националните отбори.

Ливърпул без типичен десен бек за мача с Нюкасъл

"Конър Брадли тренира с нас няколко минути днес за първи път. Медицинският екип беше напълно прав, че трябваше да извадим Джереми, защото той ще отсъства до края на паузата за националните отбори. Смятахме, че Джереми има проблем с подколянното сухожилие. От медицинския екип бяха прави. Добро решение от тяхна страна, тъй като в противен случай той можеше да отсъства още по-дълго", каза Арне Слот.

Още: Футболистът на Ливърпул, който може да се превърне в "следващия Кевин де Бройне"

Джереми Фримпонг ще отсъства поне до паузата за националните отбори през септември

"Джереми има много положителна статистика по отношение на контузиите. Конър отсъстваше един или два пъти миналия сезон. Такива неща се случват. Имаме само две контузии едновременно, но те са на една и съща позиция. Уатару Едно е играл там. Доминик Собослай също. Джо Гомес определено е един от тях, но за него да изиграе 20 минути бе много в този момент."

"Той не можеше да тренира три поредни дни с отбора на пълни обороти. Това е нормално, когато си отсъствал толкова дълго. Той тренира отбора, така че да видим как ще се чувства и дали може да се включи в понеделник", завърши Арне Слот.

Още: Ливърпул се отказва от ас на Реал Мадрид, за да даде шанс на забравената си звезда