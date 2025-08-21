Тръмп дава назад: Отстъпва от преговорите между Зеленски и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да остави Русия и Украйна да организират среща между лидерите на страните си без да взима непосредствено участие в процеса, съобщи The Guardian. По думите на американски чиновници по този начин Тръмп отстъпва от преговорите за прекратяването на войната в Украйна.

На четири очи

Според източниците на изданието Доналд Тръмп е съобщил на съветниците си, че планира да проведе тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат един с друг, макар да не е ясно дали тази среща ще се състои. В интервю за WABC Тръмп е заявил, че според него Путин и Зеленски първо трябва да се срещнат без него.

"Искам да видя какво ще стане на срещата. Сега тя се организира, ще видим какво ще стане", е казал Тръмп.

Изчаквателна позиция

По думите на високопоставен представител на администрацията на Тръмп ситуацията изглежда като "изчаквателна позиция" на президента на САЩ относно възможността за провеждането на среща между Путин и Зеленски. През последните дни не беше постигнат прогрес по този въпрос, а Белият дом така и не обяви списък с места, където срещата би могла да се състои.

