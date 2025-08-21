Войната в Украйна:

Тръмп дава назад: Отстъпва от преговорите между Зеленски и Путин

21 август 2025, 20:45 часа 579 прочитания 0 коментара
Тръмп дава назад: Отстъпва от преговорите между Зеленски и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да остави Русия и Украйна да организират среща между лидерите на страните си без да взима непосредствено участие в процеса, съобщи The Guardian. По думите на американски чиновници по този начин Тръмп отстъпва от преговорите за прекратяването на войната в Украйна. 

Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна

На четири очи

Според източниците на изданието Доналд Тръмп е съобщил на съветниците си, че планира да проведе тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат един с друг, макар да не е ясно дали тази среща ще се състои. В интервю за WABC Тръмп е заявил, че според него Путин и Зеленски първо трябва да се срещнат без него. 

Още: Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

"Искам да видя какво ще стане на срещата. Сега тя се организира, ще видим какво ще стане", е казал Тръмп. 

Изчаквателна позиция

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По думите на високопоставен представител на администрацията на Тръмп ситуацията изглежда като "изчаквателна позиция" на президента на САЩ относно възможността за провеждането на среща между Путин и Зеленски. През последните дни не беше постигнат прогрес по този въпрос, а Белият дом така и не обяви списък с места, където срещата би могла да се състои. 

Руският военен министър инспектира войските, сражаващи се срещу Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Украйна Доналд Тръмп среща Русия Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес