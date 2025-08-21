Войната в Украйна:

НАТО очерта вариантите да влезе в Украйна, Путин пак прокара искания през Reuters (ВИДЕО)

21 август 2025, 20:47 часа 339 прочитания 0 коментара
НАТО очерта вариантите да влезе в Украйна, Путин пак прокара искания през Reuters (ВИДЕО)

Началник-щабовете на американската армия и на европейските армии са успели да оформят финално съгласие за възможностите, при които да се намесят военно в Украйна, предаде Reuters, позовавайки се на съобщение от американската армия. Припомняме, че вчера имаше витуална среща в рамките на НАТО между най-висшите военни на САЩ и Европа – Още: Военният комитет на НАТО с "чудесна и откровена дискусия" за войната в Украйна

"Тези варианти ще бъдат представени на съответните съветници по националната сигурност на всяка държава за разглеждане като част от текущите дипломатически усилия (за постигане на мир в Украйна", се казва още в съобщението. Отбелязва се, че страните ще се нуждаят от време, за да проучат всички варианти и да определят кои от тях са военно осъществими и приемливи за Кремъл.

НАТО в Украйна

СНИМКА: Getty Images

Една от разисканите опции, против която Русия застава твърдо, е европейски военен контингент да бъде разположен в Украйна, за да опазва и гарантира постигнато мирно споразумение между Киев и Москва. Този контингент обаче ще бъде под американско командване и контрол. Според профсъюза на германската армия обаче, европейски контингент в Украйна трябва да е от десетки хиляди войници, за да има смисъл. Полковник Андре Вюстнер, ръководител на Асоциацията на германската армия, която представлява 200 000 активни и пенсионирани германски войници, предупреди, че от самото начало на Владимир Путин трябва да му е ясно, че гаранции за сигурност за Украйна са подкрепени с достатъчно ресурси – иначе всичко остава на хартия и няма смисъл. Според него, Германия, Великобритания и Франция трябва да изпратят контингенти от поне по 10 000 войници всеки в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Европейците остават военни джуджета и вече се борят да изпълнят новите ангажименти на НАТО, които поеха на последната среща на върха. Европа все още е далеч от това да може да се защитава самостоятелно", казва Вюстнер, цитиран от Reuters.

Директната военна намеса на САЩ в Украйна ще се ограничава най-много до осигуряване на зона за забрана на полети. Освен това, Съединените щати може да доставят нови ПВО системи за Украйна – Още: "Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Кремъл не отстъпва истински

Новото предложение на Путин за мир в Украйна не се различава от досегашните му официални аспирации – Украйна да му предаде изцяло Донбас, да се откаже от влизане в НАТО, да запази неутралитет и никакви западни войници на украинска територия. В замяна Русия щяла да остане на сегашните фронтови линии в Запорожка и Херсонска област, продължава Reuters, цитирайки три свои източника в Кремъл. Компромисът на Путин бил, че вече не иска цялата територия на Запорожка и Херсонска област, "само" Донецка и Луганска област. Русия контролира общо 88% от Донецка и Луганска област и 73% от Запорожка и Херсонска област, но областните градове Запорожие и Херсон са украинско владение и руснаците са далеч от тях.

Руският външен министър Сергей Лавров уточни и, че Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но само в рамките на среща с предварително уточнен дневен ред. И още – Лавров пак взе да внушава как Украйна през пролетта на 2022 година се била на практика съгласила с руско предложение за гаранции за сигурност и всъщност по украинска инициатива били уговорени въпросните гаранции – нещо, което тогавашният ръководител на украинската делегация в Истанбул Давид Арахамия, който е едно от лицата на партията на Зеленски "Слуга на народа", отрече публично многократно. Руската пропаганда обаче многократно в рамките на над 3 години прокарва версията, че тогавашният британски премиер Борис Джонсън е разубедил Киев да се съгласи на мир.

Какви точно бяха т. нар. "гаранциите за сигурност" на Украйна, които ще я лишат от всякакви съпротивителни сили срещу армията на Путин – припомнете си: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

А на този фон американският президент Доналд Тръмп пак заговори, че "до две седмици" щяло да се види дали нещо съществено ще се случи по пътя към мир в Украйна - ако не, трябвало да се възприеме "различна тактика".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори НАТО Сергей Лавров гаранции за сигурност война Украйна мир Украйна мироопазващ контингент Украйна гаранции за сигурност Украйна Истанбулски договорености
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес