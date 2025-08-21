Войната в Украйна:

За първи път от 50 години: Швеция ще строи нова ядрена мощност

Швеция обяви, че е избрала т.нар. малки модулни реактори (SMR) за първото си разширяване на ядрените си мощности от половин век, предаде Франс прес. Правителството в Стокхолм съобщи, че новите реактори ще бъдат изградени в АЕЦ "Рингхалс" в югозападната част на страната, като ще са с обща мощност от 1500 мегавата – приблизително колкото два стандартни реактора.

Нова ядрена мощност

"За първи път от 50 години в Швеция ще бъде построена нова ядрена мощност", заяви премиерът Улф Кристерсон на пресконференция. Швеция гласува в необвързващ референдум през 1980 г. постепенно да преустанови производството на ядрена енергия и оттогава затвори шест от своите дванадесет остарели реактора.

Въпреки това политическо мнозинство в шведския парламент вече подкрепя разширяването на ядрената енергия заедно с възобновяемите източници, за да се намали използването на изкопаеми горива.

Снимка: iStock

Държавната енергийна компания "Ватенфал" (Vattenfall), която също обмисляше изграждането на реактори по стандартна технология, съобщи, че преговаря с британската група "Ролс-Ройс" (Rolls-Royce) и американската "Джи И Вернова" (GE Vernova) за изграждането на малките модулни реактори.

Цената

Главният изпълнителен директор на компанията Анна Борг посочи, че цената на проекта "все още е предмет на преговори", като добави, че "Ватенфал" цели новите реактори да бъдат изградени около 2035 година, предаде БТА.

В момента шестте активни реактора на Швеция осигуряват около 30% от нуждите на страната от електроенергия. Малките модулни реактори са с мощност от 300 до 500 мегавата и са сравнително лесни за изграждане, което ги прави по-достъпни от големите ядрени реактори.

