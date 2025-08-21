Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

"Много е трудно, дори невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната-нападател." Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, в коментар за войната в Украйна. Американският президент даде пример от спорта: "Имаш чудесен отбор с фантастична защита, но не му позволяват да играе в нападение. Няма шанс за победа. Същото е с Украйна и Русия. "

В Украйна има само един държавен език - украинският. Руската федерация може да си декларира и изисква каквото си иска

Интересни времена

В социалната си мрежа Truth Social Тръмп обвини бившия президент Джо Байдън за това, че не е позволил на Украйна на нанася удари, а само да се защитава. "И какъв е резултатът? ... това е война, която никога нямаше да се случи, ако бях президент - никакъв шанс. Предстоят интересни времена", загадъчно пише още Доналд Тръмп.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Aug 21, 2025, 9:35 AM ET )



It is very hard, if not impossible, to win a war without attacking an invaders country. It’s like a great team in sports that has a fantastic defense, but is not all… pic.twitter.com/H4nxf2E3kZ — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) August 21, 2025

Чешкият президент: Трябва да участавме в мироопазваща мисия в Украйна

След публикацията Тръмп публикува две снимки - на първата той сочи с пръсти руския диктатор Владимир Путин, а на втората е запечатан момент от 1959 г., когато бившият президент на САЩ Ричард Никсън се среща с Никита Хрушчов.

Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна