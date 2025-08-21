Посочиха най-безопасното място в автомобила

"Аз ще съм отпред!" отдавна е типичен боен вик, когато се качваме в автомобил. Терминът е по-стар от автомобилите и се връща към Дивия Запад, когато пътникът, седящ до кочияша, носи пушка. Днес все още има известен престиж да седиш до шофьора, дори и тази позиция вече да не изисква огнестрелно оръжие. Ако обаче безопасността е основната ви грижа, може би ще искате да преосмислите избора си непременно да сте на предната седалка. Да седиш до шофьора може да е свързано с реални рискове в спешна ситуация, което повдига въпроса: коя седалка в колата е най-безопасна?

Единият отговор е - където коланът може потенциално да ви спаси живота, макар че това далеч не е единственият фактор. Най-безопасната седалка в колата "зависи и от автомобила, в който се намирате", казва Байрън Блох, експерт автомобилна безопасност. Характерът на катастрофата също играе роля. "Дали е катастрофа с преобръщане? Дали е страничен удар? Дали е челен удар?".

Още: Toто за смъртта по пътищата: Ние умираме като в кървав военен конфликт

Ето какво трябва да знаете за това как да изберете най-безопасния автомобил и къде да седнете в него.

Защо мястото на седалката е важно

Снимка: iStock

"Няма универсална най-безопасна позиция на седалката, която да важи за всеки автомобил, миниван, SUV и пикап", обяснява Блох. Има силни статистически доказателства, че една седалка има леко предимство пред останалите. "Средната позиция на задната седалка би била най-безопасна, защото сте най-далеч от страничен удар или при нарушаване на целостта на автомобила."

Още: Посочиха кое е най-безопасното място в самолета (ВИДЕО)

Според едно проучване, което анализира всички фатални катастрофи в САЩ между 2000 и 2003 г., шансът за оцеляване на средното място на задната седалка е средно с 25% по-висок, отколкото на другите места в колата, пише "Popular Science".

Снимка: iStock

Данните стават още по-убедителни, когато погледнем по-младите пътници. Общоизвестно е, че никога не трябва да позволявате на дете да седи на предната седалка. Всъщност Американската академия по педиатрия (AAP) препоръчва да се изчака, докато децата навършат 13 години, за да им се позволи да седят на предната седалка (независимо колко много молят да го направят по-рано). Причината е, че въздушните възглавници са калибрирани за тела на възрастни с тегло около 68 килограма. Костите на децата са по-меки и могат лесно да се счупят, когато бъдат ударени от въздушна възглавница.

Още: Японци направиха седалка за кола, в която не ви прилошава

Но не е достатъчно просто да сложите малко дете на задната седалка. Друго проучване, базирано на застрахователни искове за автомобили от 1 декември 1998 г. до 31 декември 2006 г., установява, че децата на възраст до три години имат с 43% по-нисък риск от нараняване, ако седят в задната среда, а не отстрани. Накратко, ако пътувате с малък пътник, уверете се, че сте го сложили на най-безопасното място в колата: на задната средна седалка.

Това не е единственото, за което трябва да се мисли

Изборът на място за сядане може да има реален ефект, но Блох предупреждава, че е по-важно да се избере възможно най-безопасният автомобил. След като е проучвал проблемите и се е борил за по-безопасни автомобили в продължение на около 50 години, той разбира проблемите.

Снимка: iStock

"Може да се предположи, че всеки производител на автомобили произвежда превозни средства, които са доста сходни с другите по отношение на безопасността", казва Блох. "Но има големи разлики, защото федералните стандарти за безопасност на моторните превозни средства са само минимални изисквания. Така че, стига да спазвате минималните изисквания, все пак можете да продавате превозното си средство в Америка."

Често минималното не е достатъчно, затова е толкова важно да задавате правилните въпроси в автокъщата. За начало, уверете се, че страничните въздушни възглавници предпазват всяка седалка. За разлика от предните въздушни възглавници, рискът от нараняване на децата е доста малък заради тези странични въздушни възглавници, стига да са в детски столчета или да са с поставени колани.

"Някои автомобили ги имат за реда на водача", казва Блох, но не всички. "А след това има два реда зад тях в SUV. Трябва да се уверите, че страничните въздушни възглавници предпазват всички пътници във всички редове."

Помислете за прозорците и покрива

Снимка: iStock

Друга характеристика, която е желателна, е ламинираното стъкло. За разлика от закаленото стъкло, което се разбива лесно, ламинираното стъкло е направено от две дебели стъклени плоскости, между които е поставена устойчива смола, наречена поливинил бутирал (PVB), и е много по-вероятно да остане цяло при удар. Ламинираното стъкло е използвано за първи път за предни стъкла през 1927 г. То продължава да бъде стандарт за предното стъкло, но тъй като е по-скъпо, много автомобилни производители използват закалено стъкло за страничните прозорци.

"Важно е всички странични прозорци и слънчевият покрив да са от ламинирано стъкло", казва Блох. "Защото закаленото стъкло веднага се разбива на хиляди малки стъклени камъчета."

Снимка: iStock

Накрая трябва да се уверите, че колата ви има достатъчно здрав покрив, който да не се смачка при преобръщане. "Независимо от типа на автомобила, който искате, попитайте: "Какъв е коефициентът на якост към тегло на покрива на този автомобил, който искате да купя и да рискувам живота на семейството си ?" казва Блох. На пазара ще намерите автомобили със съотношение здравина/тегло 2,5, но вие търсите 4,0 или по-високо. Това означава, че покривът може да издържи четири пъти теглото на автомобила, преди да се смачка с 12,7 см. Докато всички пътници са с поставени предпазни колани, това значително увеличава шансовете за оцеляване при преобръщане.

"Автомобилите с по-безопасни и по-здрави покриви са основно с коефициент поне 4,0, а някои дори 5,0 или по-висок", казва Блох. "Това ви показва, че производителят се грижи за вашата безопасност в случай на инцидент."

Накратко, струва си да бъдете разумни, когато избирате кола и къде да седят пътниците ви. Опитайте се да купите най-безопасната кола, която можете, и се уверете, че децата или по-уязвимите пътници седят на задната средна седалка, пише "Popular Science".