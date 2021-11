Шефът на Twitter подаде оставка

Парадж Агравал, досегашният технологичен директор на компанията ще заеме позицията на изпълнителен директор.

„Реших да напусна Twitter, тъй като вярвам, че компанията е готова да се отдели от своите основатели”, посочи Дорси в изявление. „Доверието ми в Парадж като изпълнителен директор е дълбоко. Неговата работа през последните 10 години беше трансформираща. Дълбоко благодарен съм за неговите качества, сърце и душа. Сега е неговото време да води”, посочва Дорси, цитиран от CNN.

Дорси публикува съобщение и в Twitter. “Искам всички да знаете, че това бе мое решение. Беше трудно, разбира се. Обичам тази услуга и компанията... и всички вас толкова много. Тъжен съм... и същевременно истински щастлив. Няма много компании, които достигат до това ниво. И няма много основатели, които избират компаниите си пред собственото си его. Знам, че ще докажем, че това е бил правилният ход”, пише Дорси.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl