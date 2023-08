Сърбия обеща да помогне на Орбан с транзита на руски газ, какво ще каже България?

Той каза, че президентът на Сърбия Александър Вучич се е срещнал с унгарския премиер Виктор Орбан в Будапеща и го е уверил, че Сърбия ще може да доставя повече руски газ на Унгария, ако Киев откаже да удължи споразумението, позволяващо транзита му през украинска територия до унгарска.

"През последните дни чухме, че Украйна би искала да прекрати сключеното по-рано споразумение за транзит на природен газ с Русия", каза Сиярто. "Днес сръбският президент даде ясно да се разбере, че ако Унгария би искала да увеличи доставките на природен газ през Сърбия за Унгария, то Сърбия може да осигури необходимия капацитет за доставка", посочи той, цитиран от Associated Press.

Снимка: Getty Images

Сделката беше сключена, след като украинският министър на енергетиката Герман Галушченко посочи, че Киев едва ли ще удължи срока на транзитното споразумение, по силата на което руският природен газ се доставя в европейските страни през Украйна. Срокът на тази сделка изтича през следващата година.

Унгария получава около 80% от природния си газ от Русия - основно чрез газопровода "Турски поток", който минава през Сърбия, но и през България. Той беше изграден от едно от правителствата на Бойко Борисов и ГЕРБ за транзит на синьо гориво. София също трябва да има позиция при евентуално споразумение в случая.

Будапеща се бори енергично срещу санкциите срещу руската енергетика, предложени от ЕС. Дори и след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г. Унгария се стреми да рационализира достъпа си до руски изкопаеми горива, твърдейки, че те са от съществено значение за нейната енергийна сигурност.

По време на посещението си в Москва през април външният министър Петер Сиярто заяви, че руската държавна енергийна компания "Газпром" се е съгласила да позволи на Унгария, ако е необходимо, да внася количества природен газ над тези, договорени в дългосрочен договор, сключен през 2021 г.

В неделя Сиярто заяви, че Орбан се е срещнал и с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов и е изразил интерес Унгария да стане бъдеща дестинация и транзитна точка за износ на газ от страната.

Унгарският енергиен конгломерат MVM се съгласи да закупи около 300 милиона кубични метра природен газ от турската енергийна компания "Боташ", с която последното служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, сключи дългосрочно обвързване.

"Тази стратегическа договореност е част от цялостната инициатива на правителството за засилване на националната енергийна независимост", заяви говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач в Twitter.

