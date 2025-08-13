Заради фалшивия сигнал за проблем в самолет: Арестуваха мъж от Пловдив

Мъж от Пловдив е задържан заради подадения фалшив сигнал на телефон 112 за това, че се очаква проблем на борда на самолет от София до Лондон, научи БНР. Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители. По случая е образувано досъдебно производство. Изясняват се мотивите на мъжа.

Случаят

В понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“. Това се посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на БТА по повод информацията за случай с ескортиран от немски изтребители самолет над въздушното пространство над Германия.

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. „На борда на полета, посочен от него (София – Лондон/Станстед), пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов.

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията.