Хулио Веласкес: Готови сме за дузпи, но Левски няма да пази резултата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде официална пресконференция преди реванша от третия квалификационен кръг срещу Сабах в Лига на конференциите. Специалистът очаква много различен мач спрямо двубоя на стадион "Георги Аспарухов". Испанецът заяви, че столичният ни гранд няма намерение да пази резултата и иска да победи и във втората среща между двата тима. Въпреки това момчетата на Веласкес са готови за всякакъв развой - включително дузпи.

Веласкес преди Сабах - Левски

"Със сигурност утре ни предстои много различен мач. Имахме възможността да отбележим в последната минута преди седмица, но можеше да вкараме и по-рано. За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква", заяви Веласкес.

"При цялото ми уважение към противника, но ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща. Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле", обясни той.

Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време", каза още испанският специалист.

