Прекрасно! Два финала за България на Световните спортни игри

Националите по кикбокс Александра Георгиева и Димитър Стоянов осигуриха първи медали за България на Световните спортни игри в Чънду, Китай. Георгиева достигна до финала в стила пойнт файтинг в категория до 60 килограма след победи над Филайн Розин (Австралия) с 12:2 точки на четвъртфиналите и над Михаела Горалчикова (Словакия) на полуфиналите. Така тя си заслужи най-малко сребро, а в спора за титлата утре ще се изправи срещу британката Евелин Нейенс.

Отлични български кикбоксьори

Димитър Стоянов ще търси златото в категория до 75 кг. в стил К1. Той стартира с успех с 3:0 съдийски гласа над Давлатбек Райимджонов (Узбекистан), а на полуфиналите надигра с 2:1 поляка Доминик Цинал. Така на финала утре Стоянов очаква израелеца Осаид Джодах.

И третият български представител в надпреварата по кикбокс - Борислав Радулов, има шанс за отличие. При 63-килограмовите в пойнт файтинг световният шампиона Радулов започна с победа с 15:5 над Ахмад Махомед (Република Южна Африка), но на полуфиналите бе надигран драматично само с точка от италианеца Габриеле Ланцилао, който триумфира с 12:11. Така за бронза българинът ще се изправи в четвъртък срещу Роланд Вичиан (Германия).

Двата финала с участието на Александра Георгиева и Димитър Стоянов, както и срещата за бронзовото отличие на Борислав Радулов ще се играят в четвъртък - 14 август 2025г. В Световните игри се включени спортове, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада.