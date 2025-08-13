100-килограмовото чудовище, което премазваше долните ешелони на английския футбол

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Модерният футбол е игра на бързи крила, технични халфове и безкомпромисни голмайстори. Един футболист обаче влезе в историята по съвсем различен начин – като най-силният футболист в света. Това не е просто някакъв прякор, а официалната му оценка според видеоиграта FIFA, която години наред му даваше максималната стойност за физическа сила – 99 Strength. Казва се Адебайо Акинфенва, но много от феновете го помнят като „Чудовището“.

Критикуван още от младини

Акинфенва е роден през 1982 година в северен Лондон в семейство на нигерийски емигранти. Още като юноша е чувал коментари като: „Ти си прекалено тежък, за да успееш във футбола!“. Повечето на негово място биха се отказали, но той е приел критиките като мотивация и предизвикателство.

Кариерата му като футболист започва в академията на Уатфорд, но съветван от агента си, Акинфенва заминава за Литва. Подписва с Атлантас и изживява културен шок, придружен от откровен расизъм от трибуните. Това обаче не го спира, като през 2001 година вкарва победния гол на финала за Купата на Литва.

Английската обиколка

През 2002-а се завръща в Англия и започва обиколката из страната. Играе за общо 13 отбора на Острова, като често сменя отбори и до 2016 година не стои никъде достатъчно дълго, за да стане абсолютна клубна легенда. Някои от фланелите, които е носил включват тимове като Суонзи, Торки, Милуол, Гилингам, Нортхемптън, Уимбълдън, Уикъмб и още много други от долните дивизии. Където и да е бил обаче е бил обичан – страхотен характер, винаги борбен и резултатен голмайстор.

Паралелно с това, статусът на Акинфенва в популярната след младите видеоигра FIFA започва да расте. Играчите го избират не защото е бърз или техничен, а защото е почти невъзможно да му отнемеш топката заради физика, с която разполага. Известният ютубър и музикант KSI, с над 25 милиона абоната в Ютуб, прави редица клипове, в които хвали футболиста и го популяризира сред аудиторията си.

Приказката с Уикъмб

През 2016 година Акинфенва се присъединява към Уикъмб Уондърърс, където успява да се задържи за 6 години и се превръща в легенда. През 2020 година, когато повечето футболисти на неговата възраст вече са се пенсионирали, той е на 38 години и е ключов играч за отбора си. Сезонът е белязан от пандемията, но в плейофите за класиране за Чемпиъншип Уикъмб пише история. Във финала на „Уембли“ клубът побеждава Оксфорд Юнайтед и за първи път се класират за второто най-високо ниво на английския футбол.

След финалния съдийски сигнал на мача Акинфенва дава емоционално интервю, в което говори за хората, които са се съмнявали във възможностите му. По-късно получава видео-съобщение от тогавашния треньор на любимия му клуб Ливърпул Юрген Клоп. Германецът поздравява „Чудовището“ за постигнатия успех.

Една невероятна личност

През 2023 година Акинфенва официално се пенсионира от професионалния футбол, а зад гърба си оставя над 700 мача и повече от 200 гола. В днешно време „Чудовището“ се изявява като мотивационен говорител, гост в подкасти и телевизионни предавания. Той никога не е бил типичният професионалист, а по-скоро символ – на това, че футболната мечта винаги може да се реализира. Той доказа, че няма нещо като „твърде тежък“ или пък „твърде стар“, ако си готов да се бориш. Във футболните видеоигри може вече да не получава максимална физическа сила, но всички фенове ще го запомнят като човека, който винаги играеше с „Beast Mode On“.

Автор: Ростислав Димитров

