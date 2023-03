Турция е блокирала транзита на санкционирани стоки за Русия

Вестникът твърди, че няколко мениджъри са заявили, че в началото на тази седмица турските митнически власти са започнали да отказват транзит на стоки за Русия и Беларус, в чиито декларации са включени митнически кодове на артикули, посочени в списъка на ЕС със санкционирани стоки.

Мениджърите заявяват пред "Комерсант", че турските митнически служители са се аргументирали с правителствена директива за спиране на транзита. Не е имало обаче официално публично съобщение на правителството в Анкара за промяна в политиката на Турция по отношение на транзита на стоки за Русия и Беларус.

#Turkey has blocked the transit of sanctioned goods to Russia



Russia could lose its largest hub for circumventing Western sanctions, through which sanctioned goods are imported. This was stated by Russian logistics companies on the air of "Kommersant FM" radio station. The… https://t.co/sVnGCcjaGK pic.twitter.com/hXSHCttV27