Гуардиола го хвали, а в Сити не му знаят името: Гаф на "гражданите" с ново попълнение

Новото попълнение на Манчестър Сити Тижани Райндерс обра овациите при успеха с 3:0 на "гражданите" над Палермо в приятелска среща. Халфът се появи на почивката и блесна с две попадения за полувреме. Доброто му представяне обаче бе засенчено от правописна грешка на гърба на фланелката на нидерландския национал. Името му беше изписано като „Reijinders“ с една допълнителна буква „i“, тъй като правилното "Reijdners".

Объркаха името на Тижани Райндерс

Райндерс се присъедини към английския колос от Милан с трансфер за 55 милиона евро (47,5 милиона паунда/64 милиона долара) – който според информациите може да достигне 70 милиона евро (60 милиона паунда/81 милиона долара). Футболистът показа част от качеството си на Световното клубно първенство и в предсезонните мачове, най-вече при победата с 3:0 над отбора от Серия Б Палермо.

Очаква се халфът да играе ключова роля за новия си клуб през този сезон. Това би бил идеалният вариант за Пеп Гуардиола, който похвали възпитаника си: „Знаехме, че е специален играч. Той отбеляза два гола и имаше фантастично представяне, както и останалите му съотборници. Може да играе като дефанзивен халф, но обича да влиза в наказателното поле, за да помага на нашите нападатели като Ерлинг и Омар. Наистина съм доволен!“

Футболните страници в социалните мрежи не пропуснаха да отбележат гафа на Сити. Без да оправдаваме служителите на "гражданите", е редно да отбележим, че името на Тижани не е от най-лесните, а това са едни от първите му мачове за английския колос. Разбира се, би било хубаво нидерландецът следващия път да носи правилното име на фланелката си.

