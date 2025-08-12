Войната в Украйна:

Гуардиола го хвали, а в Сити не му знаят името: Гаф на "гражданите" с ново попълнение

12 август 2025, 14:11 часа 455 прочитания 0 коментара
Гуардиола го хвали, а в Сити не му знаят името: Гаф на "гражданите" с ново попълнение

Новото попълнение на Манчестър Сити Тижани Райндерс обра овациите при успеха с 3:0 на "гражданите" над Палермо в приятелска среща. Халфът се появи на почивката и блесна с две попадения за полувреме. Доброто му представяне обаче бе засенчено от правописна грешка на гърба на фланелката на нидерландския национал. Името му беше изписано като „Reijinders“ с една допълнителна буква „i“, тъй като правилното "Reijdners".

Объркаха името на Тижани Райндерс 

Райндерс се присъедини към английския колос от Милан с трансфер за 55 милиона евро (47,5 милиона паунда/64 милиона долара) – който според информациите може да достигне 70 милиона евро (60 милиона паунда/81 милиона долара). Футболистът показа част от качеството си на Световното клубно първенство и в предсезонните мачове, най-вече при победата с 3:0 над отбора от Серия Б Палермо.

Очаква се халфът да играе ключова роля за новия си клуб през този сезон. Това би бил идеалният вариант за Пеп Гуардиола, който похвали възпитаника си: „Знаехме, че е специален играч. Той отбеляза два гола и имаше фантастично представяне, както и останалите му съотборници. Може да играе като дефанзивен халф, но обича да влиза в наказателното поле, за да помага на нашите нападатели като Ерлинг и Омар. Наистина съм доволен!“

Футболните страници в социалните мрежи не пропуснаха да отбележат гафа на Сити. Без да оправдаваме служителите на "гражданите", е редно да отбележим, че името на Тижани не е от най-лесните, а това са едни от първите му мачове за английския колос. Разбира се, би било хубаво нидерландецът следващия път да носи правилното име на фланелката си.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Нов мегатрансфер на хоризонта! Ман Сити се прицели в една от суперзвездите на Реал Мадрид

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Хосеп Гуардиола Тиджани Райндерс
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес