Пазарите в Европа реагираха умерено на примирието с митата между САЩ и Китай

Европейските фондови пазари останаха почти без промяна във вторник сутринта въпреки положителния ефект от новината, че САЩ и Китай са се договорили за удължаване с още 90 дни на преговорите за търговските отношения и взаимните мита, предават германските сайтове за финансова информация. Планираните наказателни мита от над 100 на сто остават замразени, като първоначалната "гратисна" 90-дневна пауза изтичаше именно днес.

Германският DAX е практически без промяна при 24 073,53 пункта, спад от 0,01 на сто, или 7,81 пункта. MDAX добавя символичните 0,001 на сто до 31 290,18 пункта, а технологичният TecDAX е леко надолу с 0,01 на сто до 3 767,83 пункта, предаде БТА.

Индексът на компаниите с по-малка капитализация SDAX се повишава с 0,1 на сто до 17 218,13 пункта. В Париж френският CAC 40 бележи ръст от 0,5 на сто до 7 734,67 пункта, швейцарският SMI прибавя 0,1 на сто до 11 879,28 пункта, а австрийският ATX също нараства с 0,1 на сто до 4 725,69 пункта.

В Лондон FTSE е леко нагоре – с 0,24 на сто до 9150,63 пункта. По-рано днес официални данни показаха, че през трите месеца до юни заетостта в Обединеното кралство е нараснала с повече от очакваното - 238 000 души. Броят на свободните работни места е намалял с 44 000 през периода май-юли, което е 37-и пореден период на тримесечен спад.

От началото на годината най-силно борсово представяне в Европа имат австрийският ATX с ръст от 28,9 на сто, SDAX с 26,9 на сто и MDAX с 23,1 на сто. DAX също е с двуцифрен ръст от 21,0 на сто, докато Euro Stoxx 50 е нагоре с 9,2 на сто, а Stoxx 50 – с 3,9 процента. CAC 40 отчита ръст от 4,9 процента от началото на годината досега, а швейцарският SMI – с 2,3 на сто.

Еврото остава стабилно на ниво от 1,1620 долара. На стоковите пазари златото се възстанови с лек ръст от 0,3 на сто до 3354 долара за тройунция, след като вчера поевтиня след изявление на американската администрация и Доналд Тръмп, че няма да се налагат мита върху вноса на златни кюлчета.

