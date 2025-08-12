Войната в Украйна:

Трябва ли да се загрява двигателя и през лятото?

12 август 2025, 14:12 часа 435 прочитания 0 коментара
Трябва ли да се загрява двигателя и през лятото?

Има една тема, която предизвиква вечен дебат в гаражите и форумите - необходимо ли е да загреете двигателя преди потегляне? За някои това е свещен ритуал, за други е загуба на време и гориво. Правилният подход към този въпрос може да даде на вашия двигател втора младост. И това е важно дори през лятото, когато, според мнозина, загряването е излишно.

Защо колата не бива да се загрява, ако не се кара

Когато навън е топло, двигателят е много по-малко натоварен. Маслото в него, което смазва всички важни части, първоначално е близко до неговата работна течливост. Не е толкова гъсто, колкото през зимата, така че бързо достига желаната консистенция. Това означава, че в повечето случаи, ако шофирате всеки ден или през ден, можете спокойно да запалите колата и да започнете да се движите плавно.

Как да пестите гориво при пътувания извън града

Въпреки това, дори и в горещ ден, има важен нюанс, за който много хора забравят. Ако колата е стояла неподвижна в продължение на седмица или дори повече, целият маслен филм, който предпазва триещите се части на двигателя, може просто да потече надолу. А гумените уплътнения и маслените уплътнения леко губят своята еластичност от продължително бездействие - те просто изсъхват.

Още: Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

В този случай трябва да оставите двигателя да работи на празен ход поне минута. Това време е достатъчно, за да може маслото да втаса отново, да смаже всички повърхности и да възстанови еластичността на уплътненията, предотвратявайки износването и възможните течове в бъдеще. Това е такава мини-профилактика, която не струва нищо, но дава много.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
разход на гориво поддръжка на кола загряване на двигателя
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес