А1 намалява цените на смартфони, смарт часовници, таблети и джаджи с до 50%

А1 обяви началото на кампания със значителни намаления в своя онлайн магазин на А1.bg. До края на месеца редица устройства, сред които смартфони, смарт часовници, таблети, джаджи и дори скутер, ще се предлагат на по-ниски цени. Отстъпките важат само при покупка онлайн, а точният им размер зависи от тарифния план, с който клиентите комбинират устройството си. Най-големите намаления достигат до 50% от редовната цена. В момента всички клиенти, които сключат абонамент за плановете А1 ONE Unlimited, получават и двойно количество мегабайти през първата една година на договора им.

Настоящата разпродажба ще се запомни с безпрецедентното разнообразие от устройства, което се предлага в онлайн магазина. За пръв път в подобнa кампания А1 включва таблети в лицето на Samsung Galaxy Tab A7. Aко той бъде закупен с тарифен план A1 Surf М или L до края на месеца, ще може да дойде с отстъпка до 15% от цената си. С точно такава отстъпка се предлага и скутерът на Xiaomi – Mi Electric Scooter 1S. Той е лек и лесно преносим благодарение на сгъваемия си дизайн и алуминиевия корпус. Най-важното е, че до 29 ноември ще бъде лек и за портфейла на потребителите, като се предлага на цена от 560,99 лева в брой в комбинация с тарифен план А1 ONE Unlimited 2XL.Категорията на смарт часовниците е представена от Huawei. Huawei Watch GT2 46mm, например, е подходящ за всички потребители, които се стремят към поддържане на форма, тъй като има редица режими за спортуване и движение. Той работи със SIM карта и може спокойно да приема и обаждания. Закупилите го с тарифен план A1 ОNE Unlimited 2XL ще го получат на цена от 178,49 лева. Устройството с най-голяма отстъпка е Nokia 2.4 и в момента се предлага на цени, започващи от 49,99 лева в комбинация с тарифен план А1 ONE Unlimited 2XL. Това е наполовина от редовната цена, като същевременно закупилите го ще го получат в комплект с външна батерия ttec PowerBank 5000 mAh. Това е и единственото устройство на скандинавския бранд в разпродажбата и единственото с 50% намаление на цената. С 40% отстъпка прави впечатление Samsung Galaxy A20s, който може да бъде закупен на цени, започващи от 131,99 лева, отново в комбинация с тарифен план А1 ONE Unlimited 2XL. В кампанията са включени и други Samsung смартфони, сред които и тазгодишният флагман – Samsung Galaxy S20 Fan Edition, който се предлага с отстъпка от 15 на сто спрямо редовната цена. А1 добавя към портфолиото си нов бял цвят, тъкмо навреме за намаленията. Тъй като става дума за устройство от високия клас обаче, абсолютната стойност на отстъпката е сред най-високите. Всеки, който го закупи от А1.bg сега, получава и бонус 30 000 МВ за всеки от първите три месеца от договора.А1 включва в разпродажбата и редица устройства, които привлякоха вниманието през годината. Такъв е първият изцяло еSIM сгъваем смартфон на пазара у нас - Motorola razr. А1 беше първият телеком, който го включи в портфолиото си през пролетта, а сега се предлага на цени, започващи от 1606,49 лева с тарифен план А1 ONE Unlimited 2XL, което също е с 15 на сто по-малко от редовната цена. А1 предлага с отстъпки модели като OnePlus Nord, Huawei P40 lite, Samsung Galaxy A31 и др. Особено впечатление прави комплектът от Motorola G8 и телевизор Philips, който може да намери нов собственик срещу 295,99 лева в брой, при покупка с A1 ОNE Unlimited 2XL. Намалението в този случай би било в размер на 20%. Всички смартфони се предлагат в комплект със стилен и практичен аксесоар – външни батерии или безжични слушалки.