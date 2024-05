Ако украинците спрат да се бият, се връщаме в 1939 г. и започва Третата световна война: Американски историк

Ако чехите през 1938 г. бяха решили да се съпротивляват срещу нацистка Германия, нямаше да има Втора световна война. Ако Украйна днес се предаде или ние всички я предадем, ще се окажем отново в 1939 г. и ще започне Третата световна война. С борбата си украинците ни позволяват да удължим 1938-ма година и да не попаднем отново в 1939-та.

Това каза професорът по история в Йейлския университет Тимъти Снайдер, специалист по Източна Европа и СССР, сравнявайки войната на Русия срещу Украйна с периода преди Втората световна война. Той говори на конференция, провела се в естонската столица Талин.

Правейки паралели между 2024 и 1938 г., Снайдер припомня, че нацистка Германия окупира Чехословакия и си осигурява използването на чешките активи за нуждите на германските войски. Франция и Великобритания тогава предлагат гаранции за сигурност на Полша - въпреки това обаче Хитлер нарежда нахлуване в Полша на 1 септември 1939 г. Париж и Лондон на свой ред обявяват война на Германия и Втората световна война започва.

"Ако украинците се предадат или ние предадем Украйна, тогава войната ще се води от друга Русия. Тогава тази Русия ще води война, използвайки украинските технологии и украинските войници. Тогава ще сме в 1939 г. Сега сме все още в 1938 г. Всъщност украинците ни позволяват да удължим 1938 г. и да не попаднем отново в 1939 г.", предупреди професорът.

Worth listening to Timothy Snyder in Tallinn 🇪🇪 yesterday: We are in 1938 now. If Czechs had resisted Nazi Germany at the time, there would have been no WWII. If Ukraine gives up or we give up 🇺🇦 we will move to 1939. Ukraine helps us to extend 1938.

