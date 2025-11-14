Ден последен за смяна: Сложете си зимните гуми (СНИМКИ)

Днес е последният ден, в който шофьорите могат да карат автомобилите си с гуми, неподходящи за зимни условия, припомня БГНЕС. Изискването е от 15 ноември до 1 март всички автомобили да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време. Традиционната акция “Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава.

КАТ - по-бдителни от утре

От утре органите на КАТ ще са още по-налюдателни по отношпение изправността на автомобилите.

До 20 ноември фокусът е насочен и към пешеходците, като те се следят за неспазване светлините на светофарите при пресичане, преминаване през ограждения, използване на мобилен телефон или друго устройство за комуникация или средство, отклоняващо вниманието, докато са на зебра. Водачите ще се следят за отдаване предимство на пешеходците.

Третата кампания на акция "Зима" е озаглавена “Безопасно шофиране през зимата” и предстои да се проведе от 21 до 30 ноември. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

