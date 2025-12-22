Войната в Украйна:

22 декември 2025, 16:52 часа
Какво не бива да правите, ако стъклото ви е запотено

Позната сцена е - качвате се в колата си, започвате да шофирате и изведнъж прозорците се покриват с влага. Много хора го отхвърлят като незначителен проблем, но в действителност е много по-сериозен. Видимостта рязко спада и пътят става по-нечетлив. Всяка маневра става по-рискована, отколкото изглежда първоначално.

Най-често шофьорите действат по навик. Някои прокарват длани по стъклото, създавайки мътни следи. Други отварят прозореца с надеждата бързо да проветрят интериора. Понякога това работи, но само за кратко. След няколко минути влагата се връща. Причината е проста - подобни методи решават временно проблема, но не елиминират източника.

Много по-ефективно е да се използва това, което вече е в колата. Вентилационната система и климатикът са предназначени за подобни ситуации. Освен това климатикът е полезен дори през зимата. Целта му не е да охлажда въздуха сам по себе си, а да го изсушава. Процесът е прост - въздухът преминава през студен елемент и излишната влага се отлага на повърхността му. Същият ефект лесно се наблюдава и у дома - студена бутилка от хладилника бързо се покрива с капчици вода. Същото се случва и с тръбите за студена вода.

За бързо почистване на прозорците е важна следната последователност. Първо, включете климатика. След това насочете въздушния поток към предното стъкло и предните странични прозорци. След кратко време яснотата се възстановява. По-лесно е да почистите задното стъкло и огледалата от конденз с помощта на стандартния размразител – той премахва влагата по-бързо от всяко ръчно действие.

Съществува и една често срещана грешка, която много хора правят: ако прозорците са замъглени, не включвайте режима на рециркулация. В този режим свежият въздух отвън се блокира и влажността вътре в колата се увеличава. Резултатът е предвидим - кондензът се увеличава и прозорците стават още по-замъглени. Тази ситуация може да възникне дори при сухо и топло време, ако в колата вече се е натрупала влага.

Велизар Георгиев
