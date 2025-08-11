"Фолксваген" и "Бош" обявиха, че ще са готови със своя технология за автономно шофиране

Водещият европейски автомобилен производител "Фолксваген" (Volkswagen), съвместно с най-големия доставчик на авточасти в света - "Бош" (Bosch), обявиха днес готовността си към 2026 г. да бъдат готови със своя технология за автономно шофиране, която ще бъде предлагана и в базовите модели коли, предаде Франс прес. Двете германски групи разработват "софтуерен пакет", базиран на изкуствен интелект, "готов за използване в производствени проекти от средата на 2026 г.", обявиха те в съвместно изявление.

Автономно шофиране

Това е "решение от ниво 2+" (решение или подход, който се счита за напреднало ниво на сложност), което позволява на водача на автомобила временно да свали ръцете си от волана, като същевременно остане бдителен, и първоначално ще бъде запазено за шофиране по магистрали.

Планира се и "Технология от ниво 3" (обикновено се отнася до етапа на експериментално доказателство на концепцията в технологичното разработване), при която превозното средство се управлява самостоятелно в определени специфични ситуации и позволява на водача вече да не следи пътя. За внедряването на тази технология все още няма краен срок.

За "Фолксваген" и "Бош" целта е автономното шофиране да стане "достъпно за милиони шофьори, от масовия до премиум сегмента (от модели)", се обяснява в прессъобщението, без да се разкрива стойността на технологията, цитира го БТА.

Това нововъведение обаче няма да бъде веднага приложимо на пътя. Първоначално се предвижда то да бъде интегрирано в бъдещите модели на "Фолксваген", създадени с технологии в областта на платформите за следващо поколение софтуерно дефинирани превозни средства (SDV), разработена с американския производител на електромобили "Ривиън" (Rivian). Тя се очаква да бъде налична от 2027 г., заяви говорител на германския автомобилен гигант пред АФП.

Първият автомобил, който ще бъде оборудван с тази технология, ще бъде моделът АйДи.1 (ID.1), малък градски електромобил, който се очаква да се появи на пазара през 2027 г. на цена около 20 000 евро.

В случай на забавяне от "Фолксваген" технологията за автономно управление може да бъде предложена на други производители, посочва вътрешен източник в "Бош", уточнява АФП.

Стартирало през 2022 г., партньорството между двете групи има за цел да даде тласък на германските компании в надпреварата за автономно шофиране, изправяйки се срещу компании като американските "Тесла" (Tesla) и "Уаймо" (Waymo),

Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви през февруари миналата година, че скоро ще предлага автомобили, оборудвани със система от "ниво 3", развиващи скорост до 60 км/ч при определени условия, припомня АФП.