Налягане в гумите през зимата – какво трябва да знаете

Много опитни шофьори помнят стария трик - за да излезеш от снежната капана, достатъчно е да се изпусне малко въздух от колелата. Логиката е проста – колкото по-ниско е налягането, толкова по-голямо е контактното петно и съответно по-добро сцепление със сняг. Но означава ли това, че трябва да карате с полуспукани гуми през зимата и наистина ли е безопасен този подход?

Първо, струва си да се споменат основните закони на физиката. С падането на температурата въздухът се свива. Това означава, че налягането вътре в гумата пада без никаква механична намеса. Общото правило гласи, че всеки спад от 10°C на околната температура намалява налягането в колелото с около 0,1 бара. Следователно, ако сте напомпали гумите до нормална стойност в топъл гараж при +15°C, на улицата при -5°C налягането вече ще е с 0,2 бара по-ниско от препоръчителното. Този фактор е ключов и изисква шофьорите да проверяват много по-често през зимата.

Има само една правилна стойност на налягането за гумите на колата ви – това, което производителят е посочил. Тази информация може да се намери на специален стикер в отвора на вратата на шофьора, на капака на резервоара или в ръководството на автомобила. Тези числа са изчислени от инженерите, за да се осигури оптималният баланс между управление, комфорт, безопасност и икономия. Няма отделни препоръки за летни или зимни гуми – стандартът за налягане е обвързан с конкретен модел автомобил и размер на колелата.

Още: Как е правилно да се съхраняват гумите - прави или легнали и при каква температура

Шофирането с гуми с недостатъчно налягане е изключително опасно. Поради прекомерна деформация на страничната стена, гумата започва да прегрява, което води до ускорено износване и значително увеличава риска от внезапно спукване при висока скорост. Освен това неправилната форма на контактното петно затруднява управлението: колата занася в завоите, а спирачният път, особено на хлъзгави настилки, значително се увеличава. Не забравяйте икономическия компонент – недостатъчното налягане увеличава търкалящото съпротивление, което пряко влияе на увеличения разход на гориво.

Нека се върнем към мита за напускането на снежната преспа. Да, краткосрочното облекчаване на налягането може наистина да помогне при спешен случай, като увеличи контактната площ на гумата със сняг. Въпреки това, това е изключително спешна мярка. Веднага след преодоляване на препятствието е необходимо да се спре и да се върне налягането до нормално с помощта на компресор. Използването на този метод като постоянна стратегия за зимно шофиране е груба грешка, която застрашава вашата безопасност и "здравето" на автомобила.

Кое е по-добре за зимата: по-тесни или по-широки гуми?

Обратната крайност – прекалено напомпаните гуми, също не носи нищо добро. Твърде високото налягане намалява контактното петно, превръщайки широка гума в аналог на тесен ролка. Това катастрофално влошава сцеплението, особено при лед или сняг. Колата става твърда, неудобна, а централната част на грайфера започва да се износва много по-бързо от ръбовете.

За да се поддържа правилното налягане, трябва да се проверява редовно, поне веднъж месечно и преди всяко дълго пътуване. Важно е това да се прави при "студени" гуми, тоест когато колата е стояла няколко часа или е изминала не повече от 2-3 километра с ниска скорост. Проверката на Hot Wheels след дълго шофиране ще покаже завишени стойности, което може да бъде подвеждащо. Най-добре е да имате собствен манометър, тъй като устройствата на бензиностанциите не винаги са точни.

Още: Един прост трик и гумите на колата ще издържат няколко години

Изводът е ясен: оптималното налягане в зимните гуми е препоръчаното от производителя на вашата кола. Няма специални "зимни" стойности. Основната задача на шофьора през студения сезон е просто да контролира този параметър по-често, компенсирайки естествения му спад поради ниските температури, за да остане винаги в рамките на нормалните граници.