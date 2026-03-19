Участник в "Като две капки вода" черпи останалите всеки понеделник (СНИМКА)

В новия сезон на популярното шоу "Като две капки вода" артистът Иво Димчев не спира да впечатлява не само с творческите си изпълнения на сцената, но и с малките жестове, които правят атмосферата зад кулисите по-приятна точно преди лайва. В личния си профил в Instagram изпълнителят публикува снимка, с която показа как помага на колегите си да се отпуснат от напрежението преди лайва.

В текста към кадъра той споделя, че встъпва в новата седмица с идея да прави деня на хората около себе си по-приятен и зареден с положителна енергия. "Всеки понеделник нося на екипа на "Като две капки вода" и на участниците по една щайга с ягоди, за да ни е малко по-сладко и леко в този изключително напрегнат и стресиращ ден! Обичам ви и успех на всички! Да ни е сладко!", пише Димчев към поста си.

Стресът

Припомняме, че след двете си изключителни победи, той призна, че първото място му е коствало много - отслабнал с няколко килограма и се изправи "на ръба". Най-емоционалният момент за Иво Димчев досега е по време на изпълнението му като Емил Димитров. "Нямам деца, а това е нещо, което винаги съм искал да имам. Бях на ръба да се разклатя емоционално", призна той в подкаста на шоуто.

Иво Димчев като Едит Пиаф, снимка: Като две капки вода/Facebook

Предизвикателствата в предаването са много, а едно от най-големите е стресът, който е неизбежен понякога. Димчев обаче успява да остане позитивен като дори помага на останалите участници да се почувстват по-добре минути преди да излязат на живо всеки първи ден от седмицата.