САЩ вдигнаха частично санкциите срещу руския петрол

САЩ решиха да вдигнат частично санкциите върху операциите с руски петрол. Решението е продиктувано от рязкото поскъпване на горивата, дошло след ударите на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите атаки на Техеран срещу своите съседи, както и заради затварянето на Ормузкия проток. Облекчаването на санкциите ще важи само за операции с руски петрол, които не засягат Иран, Северна Корея, Куба и окупираните от Русия украински територии.

Министерството на финансите на САЩ обяви своето решение със заповед, публикувана на сайта на ведомството. Разрешението се отнася за петрол, натоварен на кораби до 12 март. Транзакциите в рамките на лиценза са разрешени до 11 април 2026 г.