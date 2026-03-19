"Марин лъже всички жени в "Ергенът": Мартин Елвиса го нападна

Мартин Николов от четвъртия сезон на романтичното риали "Ергенът" остро критикува най-младия мъж в тазгодишното издание - Марин Станев. След вчерашния епизод, в който видяхме и първата истинска целувка, Марто отново коментира най-интересни събития от предаването в студиото на bTV. Елвиса обаче изобщо не одобрява поведението на Марин. Като винаги, не спести нито дума. "Ще го критикувам оттук нататък. Аз не му вярвам на нито една дума", категоричен бе Мартин.

Той подчерта, че момчето няколко пъти е споменало "сюжетна линия". Припомняме обаче, че участниците в шоуто имаха игра, в която трябваше да бъдат актьори - задача бе да изиграят романтична сцена от филм с тема "Холивдуска целувка".

"Той не е по сюжетните линии", отсече Мартин за Марин. "Приятел, ти не си нито режисьор, нито редактор, нито продуцент... Той актьор ли е?"

"Компанията" на Николов обаче не се съгласи с него, а той подчерта, че мнението му за младия ерген е такова "заради цялостното му поведение", а не заради конкретна случка.

"Проблемът е, че той лъже момичетата. Всичките момичета вътре са излъга от него", каза Мартин.

Останалите защитиха Марин

Тита, Цвети Петрова и Асен Кукушев обаче изобщо не споделиха мнението му - а напротив - защитиха Марин.

"Според мен си играе добре играта", сподели Цвети.

"Това е телевизия и риалити. Колкото и да е истинско, не може обаче на 100 процента да се отдадеш - все едно е истинският живот и няма сюжетни линии.", допълни Кукушев, а Тита потвърди, че напълно съгласна.

След първите епизоди, коментаторите лепнаха и етикети на тримата ергени в петия сезон - сериозен, забавен и романтичен.