Трябва ли да се смазват болтовете на колелата при смяна на гумите

Смазочните материали често се използват по време на поддръжката на превозните средства. Те улесняват разглобяването и помагат за предотвратяване на ръжда. Поради това някои шофьори обмислят третиране на резбите на болтовете на колелата, за да улеснят отстраняването им.

В препоръките на автомобилните производители за сервиз обикновено изрично се посочва, че няма нужда да се смазват болтовете или шпилките на колелата. Много шофьори обаче смятат, че слой смазка ще помогне да се избегнат проблеми по време на следващата смяна на гуми. Тази идея обикновено възниква по време на сезонна смяна на гуми. Болтовете понякога могат да бъдат много трудни за отстраняване. Резбите могат да „залепнат“, което изисква значителна сила за сваляне на колелата.

Смазването обаче може да има обратен ефект. То променя триенето между резбите, което води до затягане на болтовете с неправилен въртящ момент. Това в крайна сметка прави колелото по-малко сигурно. Ето защо повечето автомобилни производители препоръчват монтирането на болтове на колелата на сухи резби, без смазване.

Ако болтовете ви са трудни за отстраняване, причината често не е липса на смазване. Един често срещан проблем са влиянията на околната среда. Болтовете на колелата са постоянно изложени на вода, мръсотия и пътни химикали. С течение на времето по повърхността се образува ръжда. Освен това, коничната част на болта може да притисне плътно към колелото, което ще доведе до „залепване“ на крепежния елемент.

Има и друга причина, поради която свалянето на колело може да бъде трудно. Понякога болтовете просто са презатегнати. Ако крепежният елемент е затегнат повече от посочения въртящ момент, резбовата връзка може да се деформира. Това често се случва при използване на мощен ударен гайковерт в сервиз за гуми или когато водачът затяга болтовете, без да проверява въртящия момент.

В същото време, при монтаж на колела е важно да се вземе предвид въртящият момент на затягане. За повечето превозни средства той е приблизително 100-140 Нм, но точната стойност зависи от конкретния модел автомобил и размера на колелото.

При монтаж на колело е важно да се избягват крайности. Твърде малкото затягане може да доведе до постепенно разхлабване на крепежния елемент. Прекомерната сила обаче може да създаде проблеми – резбите могат да се деформират, което затруднява отстраняването на болтовете. Затова е най-добре да се придържате към посочения въртящ момент на затягане и, ако е необходимо, да го проверите с динамо-метричен ключ.

Грешката върху болтовете на колелата не е най-доброто решение. Колелата са постоянно подложени на напрежение и вибрации по време на шофиране. Ако има грес върху резбата или коничната част на болта, триенето се намалява. В резултат на това крепежният елемент може постепенно да се разхлаби, което прави колелото по-малко сигурно.

Има и друг фактор, който често се пренебрегва. Главината е разположена близо до спирачния механизъм, където температурите могат да бъдат доста високи. Конвенционалните смазочни материали могат да изсъхнат и да се втвърдят при нагряване, което прави болтовете още по-трудни за отстраняване. Следователно, използването на обикновени съединения като грес върху болтовете на колелата не се препоръчва, особено върху монтажната им повърхност.

Понякога е приемлив тънък слой специална смазка, ако болтовете са стари и защитното покритие върху резбата е повредено. В такива случаи се използват графитни, медни или молибденови съединения. Те обаче трябва да се нанасят много внимателно и само върху резбата, оставяйки леглото на болта сухо.