12 декември: Църковен празник, на който се спазват се тези 5 забрани

На 12 декември вярващите почитат паметта на Свети Спиридон Тримифунтски. Той получил дара на чудесата от Господа. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с някои забрани. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре.

12 декември: Ден на паметта на Свети Спиридон

Той е роден през трети век в Кипър. Спиридон е работил като овчар, по-късно е създал семейство. Винаги е помагал на нуждаещите се, за което е получил дара на чудесата от Господа. Светецът е живял по време на управлението на император Константин. По-късно, става епископ на град Тримит. Спиридон е служил всеотдайно на Бога, спасявал е хората от глад и е работил в полза на вярващите. Според легендата, епископът е участвал в Първия Вселенски събор, където е убедил гръцкия философ да приеме християнството. До края на живота си Спиридон е помагал на другите и е давал ценни съвети. Умира през 348 г., а тялото му е погребано в църквата „Свети апостоли“ в Тримит.

Какво да не правите на църковния празник на 12 декември?

Не бива да отказвате да помощ на нуждаещите се, защото ще донесете проблеми в семейството. Не се препоръчва да се карате и да спорите с роднини. Не бива да работите много или да извършвате тежка физическа работа. Не трябва да клюкарствате, да клеветите или да желаете зло на другите.

Традиции и народни поличби на 12 декември

Ако небето е облачно, това означава, че пролетта ще дойде рано. Ако птиците събират пух в гнездата си, зимата ще бъде сурова. Ако навън е ветровито, догодина ще има добра реколта. Ако облаците вървят срещу вятъра, очаквайте сняг.

На този ден нашите предци са палили печката и са прекарвали време със семействата си. По традиция денят трябва да се прекара в молитва и смирение и да се посвети на най-близките.

Празникът съвпада с Коледните пости - трябва да се спазват всички ограничения, свързани с поста. Не се разрешава консумацията на всякакви животински продукти. На масата се слага постна храна. Не се пие алкохол.

Вярващите се обръщат към Св. Спиридон с молби за здраве и изцеление.

