Църковен празник на 22 юни: Какво не бива да се прави до обяд

Утре, 22 юни, в православния календар е денят, почитащ светия мъченик Евсевий, епископ на Самосата. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 22 юни

Свети Евсевий е бил видна личност от четвърти век и епископ на Самосата (Ефрат, Турция). Избран е за епископ в средата на четвърти век, по време на управлението на православния владетел Констанций II. Той е симпатизирал на арианите, но е бил открит и толерантен към православието.

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Евсевий придобил голям авторитет сред епископите на Изтока. А по време на разпространението на арианството, което отричало божествеността на Исус Христос, той се утвърдил като твърд защитник на истинската вяра. През 361 г. император Констанций II умира и на трона се възкачва Юлиан Отстъпник. Той решава да възстанови езичеството, но предоставя на християните временна религиозна свобода. Евсевий се възползва от това, пътувайки из целия Изток и ръкополагайки инкогнито православни епископи.

Когато Валент, пълен поддръжник на арианите, става император, Евсевий е заточен, защото отказва да ръкоположи ариански епископ. Изгнанието му е в продължение на много години, но той продължава да укрепва Църквата, доколкото може. След смъртта на Валент, Грациан става император и възстановява православието и затова Евсевий се завръща в Самосата. Въпреки това, през 379 г., докато пътува към Долиха, той е убит от арианка с тухла.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 22 юни

Предците ни са гадаели по знаците на деня за времето в близко бъдеще и бъдещата реколта. Те са вярвали, че ако в нощта на 22 юни в небето има много звезди, това означава топло време. Буря или гръмотевична буря на 22 юни вещае промяна на времето през следващите дни. Ако има облаци при залез слънце - очаквайте гръмотевична буря. Дъждът сутринта на 22 юни вещае богата реколта от зърно. Ако има мъгла над морето или реката, това означава разваляне на времето. Дъгата по обяд означава вятър и валежи. Ако има много комари, това е знак за затопляне.

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Какво не бива да правите утре? На този ден народната мъдрост предупреждава да не се предприемат дълги пътувания и да не се започват важни или нови проекти преди обяд – смята се, че подобни начинания са обречени на провал. Вярва се, че след 12:00 часа енергиите на деня станат по-стабилни и благоприятни за вземане на решения.

На 22 юни Църквата осъжда ругатните, клюките, клеветата, алчността и унинието. Не бива да се отказва помощ на онези, които отправят искрена молба да им се помогне. Вярва се, че ако откажете помощ на този ден, ще привлечете нещастие в живота си.

Какво можете да направите утре? Въпреки че няма строги ограничения за работа, най-добре е да отложите трудните и изтощителни задачи за друг ден. Този ден е особено благоприятен за домакинска работа и градинарство. Според общоприетото поверие, 22 юни е благоприятен момент да срещнете своята сродна душа.

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