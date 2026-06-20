Църковен празник на 21 юни: Поверието, което носи нещастие

Утре, 21 юни, е празникът на свети мъченик Юлиан Тарсийски и на Свети Терентий в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 21 юни

Св. Юлиан е роден в Тарс, Киликия. Той е живял приблизително в края на III - началото на IV век. Именно през този период се провеждат жестоките гонения на християните по времето на император Диоклециан.

Юлиан е отгледан от християнска майка. Ето защо е вярвал в Исус Христос от детството си. На 18 години е арестуван заради вярата си. В продължение на една година младият мъж е измъчван и отвеждан от един град в друг из цяла Киликия. Въпреки това, той не се отказва от вярата си. През цялото това време майка му го следва със сълзи в очите и молитва към Всевишния.

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Накрая Юлиан бил завързан в чувал, покрит с пясък и хвърлен в морето. Така той претърпял мъченическа смърт. Мощите му по-късно били пренесени в Антиохия, а части от тях в Египет.

На 21 юни Църквата почита и Свети Терентий, един от 70-те апостоли. Той бил един от най-близките ученици на свети Павел. Известно е, че свети Тертий е написал Посланието на свети Павел до римляните, тъй като Свети Павел имал нечетлив почерк и му било трудно да преписва собствените си писма. Свети апостол Тертий е бил епископ на Икония след свети апостол Сосипатър, където е бил удостоен да приеме мъченическия венец.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 21 юни

Нашите предците са гадаели какво ще бъде лятото, обръщайки внимание на някои поличби. Те са вярвали, че ако на 21 юни се чува кукувицата, това означава, че се очаква дълго лято. Ако небето е ясно след залез слънце, следващата седмица ще бъде суха. Топла, но мъглива сутрин означава горещо лято.

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Какво не бива да правите утре? В древността липата се е смятала за свещена, затова нашите предци не са чупели клони, не са ги отсичали, нито пък са ги подрязвали без нужда. Чупенето на клони на липата на 21 юни се е възприемало като лош знак, който може да донесе нещастие на семейството. Също така предците ни са вярвали, че ако липа близо до къщата внезапно изсъхне, това е предвестник на болест или раздяла с любим човек.

Какво можете да правите утре? Вярващите се обръщат към Свети Юлиан с молитви за вътрешна сила, молейки го да им даде смелост и издръжливост, за да преодолеят житейските трудности и изпитания. Според народната традиция 21 юни се смята за ден на светли действия – вярва се, че на този ден човек непременно трябва да извърши добро дело, да подкрепи някого с дума или дело, тъй като това носи благословия и хармония в живота на човек.

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