Църковен празник на 8 август: Какво се счита за грях утре?

На 8 август църквата почита паметта на Свети Мирон, еп Критски и на Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 8 август

Свети Мирон се прочул с добротата, мъдростта и многобройните си чудеса. Той е живял през III и IV век. Заради праведния си живот той първо е ръкоположен за свещеник, а след това е избран за епископ на Крит. По време на гоненията на християните той подкрепял вярващите и според преданието извършил много чудеса. Разказва се, че веднъж спрял пълноводна река, като я докоснал с жезъла си, а друг път успял да премине през вода, сякаш по суша. Светецът живял около сто години. Хората се молят на Свети Мирон за изцеление, подобряване на здравето и душевен мир, молейки за неговото застъпничество пред Господа.

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На 8 август православните вярващи почитат паметта на Свети Емилиан Изповедник, епископ Кизикски. Светецът служил като епископ в град Кизик, разположен в днешна Турция. Животът му съвпада с иконоборческите спорове във Византийската империя.

По време на управлението на император Лъв V Арменец, членовете на духовенството са били принуждавани да се откажат от почитането на икони. Емилиан не е бил съгласен с тази политика и е продължил да защитава религиозните си убеждения.

Заради отказа си да се съобрази с изискванията на властите, той е лишен от епископския си престол и изпратен в изгнание. Според църковното предание, светецът издържал непоколебимо тези изпитания и останал верен на вярата си до края на живота си.

Ето защо Църквата почита Емилиан като изповедник, титла, давана на християни, които са претърпели гонения и страдания за вярата си, но не са умрели мъченически.

Народни традиции, обичаи и забрани

В славянските традиции ​​този празник е бил наричан Мирон Ветрогон, защото по това време често духат силни ветрове. Според народните поверия вятърът има особена сила и може да донесе късмет, здраве и благоденствие. В древността се е вярвало, че ако излезете на открито и помолите вятъра да отнесе тревоги, лоши мисли или да изпълни съкровено желание, това може да помогне.

На 8 август предците ни са отивали в гората, за да берат гъби и горски плодове. От тях са приготвяли сладко, желета и ликьори, а листата са сушили и са ги добавяли към чай като лек за настинка през зимата.

Този ден се счита за благоприятен за градинарство и полска работа.

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На този ден Църквата, както винаги, призовава да се избягват кавги, нецензурни думи, клюки, завист, алчност и зли дела. Отказът да се помогне на нуждаещите се счита за грях, особено ако човекът не иска материална подкрепа, а добра дума или съчувствие.

Според общоприетото поверие, на 8 август не бива да се оплаквате от живота и съдбата - смята се, че вятърът може да върне обратно целия негативизъм. Не трябва да вземат пари или чужди неща, намерени на кръстопът - заедно с тях можете да донесете и чужди проблеми в дома си.

Според вярванията дългото гледане в огледалото може да ви лиши от красота и късмет. Трябва да се избягва шиене, кърпене на дрехи и ръкоделие - предците ни са вярвали, че така човек може да „зашие“ щастието си.

Препоръчително е също да не се претоварвате с домакински задължения на този ден. В древността се е вярвало, че заедно с боклука или водата след почистване, можете да „изметете“ богатството, мира и благополучието от дома си.

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