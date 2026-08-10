Църковен празник на 11 август: Какво НЕ бива да се прави утре, за да не се разгневят душите на мъртвите

В православния календар 11 август е празникът на св. Евпъл. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 11 август

Свети великомъченик Евпъл е бил дякон в град Катания на остров Сицилия (Италия) и е бил мъченически убит за вярата си в Христа около 304 г., по време на последната вълна от гонения на християните при император Диоклециан.

Свети Евпъл е бил дякон, духовник, който е помагал на епископа в богослужението, проповядването и подпомагането на нуждаещите се. Неговото служение се е случило по време на тежки гонения на християните. Той ревностно се е придържал към вярата, подкрепял евангелието и го разпространявал, заради което е станал мишена на властите.

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По заповед на управителя на Калвисиана (Калвисиана), Евпъл е арестуван, докато носи Евангелието, което е било престъпление тогава. По време на разпит Евпъл открито признал, че е християнин и дякон, неустрашим от заплахи. Той бил подложен на жестоки мъчения, принуждавайки го да се отрече от Христос и да изобличи други християни. Евпъл остава непоколебим във вярата си. Облечен в дяконска одежда, носейки Евангелието в ръцете си, той отива на екзекуция. Светецът е обезглавен с меч.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 11 август

Ако денят е топъл и ясен, тогава есента ще бъде суха и топла. Ако сутринта има обилна роса, това означава, че времето ще бъде ясно за дълго време. Ако е сухо и горещо на този ден, това означава, че есента ще е суха.

Какво не бива да правите утре? Пиенето на алкохол строго нежелано, тъй като се вярва, че може да разгневи душите на починали роднини. Вярва се, че духа на мъртвия може да се появи на този ден, за да накаже пиянството. Посещението на блата или гробища на този ден също е било забранено – според поверията на предците ни, на този ден човек може да се озове в енергиен „портал“ в мястото, където светът на живите се пресича със света на мъртвите. Вярвало се е, че такъв преход може да лиши човек от душевен мир или дори да донесе нещастие.

Какво можете да правите утре? 11 август се е смятал за специален ден от предците ни за грижа за по-малките братя и сестри. На този ден е добре да се полагат грижи за домашните животни. Ако наблизо има бездомни животни, се е смятало за добра поличба да ги нахраните или дори да ги приютите. Вярва се, че това пречиства душата и предпазва дома от нещастия.

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