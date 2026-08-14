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Първо предложение за талисман на "Евровизия 2027": Бургаският гларус (СНИМКА)

14 август 2026, 23:04 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Държавен Куклен Театър гр. Бургас
Първо предложение за талисман на "Евровизия 2027": Бургаският гларус (СНИМКА)

Бургаският гларус да е официалният талисман на "Евровизия 2027". Такова предложение направиха от Държавния куклен театър в Бургас.

"Какъв по-подходящ маскот на "Евровизия" и символ на Бургас от бургаския гларус? А кой по-добре може да създава кукли и маскоти от Куклен театър - Бургас? Затова предлагаме гларус от нашия спектакъл "БУРГАСКИ ГЛАРУСИ" да се превърне в ЕВРОГЛАРУС - маскот на "Евровизия 2027"!, написаха от театъра.

"През годините песенният конкурс е имал различни маскоти, но според нас най-подходящият за Бургас е именно гларусът - свободолюбив, колоритен, артистичен и неразделна част от духа на морския град. А неговият неповторим "музикален" глас е звукът, с който всички сме свикнали в Бургас - част от ежедневието ни и истинска звукова запазена марка на града", категорични са те.

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"Нека ЕВРОГЛАРУС посрещне Европа в Бургас и разпери криле над най-голямата музикална сцена", призовават още от театъра.

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Засега еврогларусът остава само предложение. Нито БНТ, нито Европейският съюз за радио и телевизия (ЕФК) са обявили официален талисман на "Евровизия 2027".

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Бургас Евровизия Талисман Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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