Голям църковен празник иде утре, 15 август, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Според православния календар на 15 август църквата отбелязва Успение на Пресвета Богородица (Първа Пречиста). Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави на Голяма Богородица.

Църковен празник на 15 август

Успение Богородично е църковен празник, отбелязващ прехода на Пресвета Богородица от земния живот към вечно блаженство на небето. Успение означава не просто физическата смърт на Мария, а нейния преход от земния живот към вечния Бог. Този празник напомня за светостта и специалното предназначение на Божията Майка, която е била възнесена на небето с тяло и душа без тление или грях. Той отразява надеждата на всички християни за възкресение и вечен живот.

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Традицията за честване на Голяма Богородица датира от IV-V век. Първите писмени споменавания на този празник се намират в трудовете на църковните отци и християнските поклонници. Според преданието, апостолите, които се разпръснали по целия свят след Възнесението Христово, се събрали, за да придружат Богородица в последното ѝ пътуване. След нейното „Успение“ тялото на Мария е намерено изчезнало – смята се, че тя се е възнесла на небето.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 15 август

Ако времето на 15 август е ясно и слънчево, есента ще бъде плодородна. Облаците на този ден предвещават дъжд в следващите дни. Роса по тревата сутринта на 15 август означава богата реколта от плодове.

На този ден е строго забранено да се работи на полето, да се използват остри инструменти или да се извършва тежък физически труд. Избягвайте да носите мръсни, износени и захабени дрехи и обувки – това може да донесе лош късмет. Избягвайте хвалбите и самохвалството, в противен случай рискувате да загубите придобитото.

На 15 август предците ни са празнували завършването на жътвата. В селата са се провеждали големи празнични събирания. Преди началото на празненствата, ястията били освещавани в църква, което придавало на празничния пир специално значение. Младите хора използвали това събиране като възможност да си намерят партньор.

На 15 август приключва Богородичният пост. Някои семейства правят и курбан за здраве. Вместо курбан може да се приготви печена или варена кокошка или петел.

На този ден Бачковският и Троянският манастир честват своя патронен празник. В Троянския манастир всяка година на 15 август се прави шествие с чудотворната икона на „Пресвета Богородица Троеручица“. Легендата гласи, че иконата била носена от Света гора към Влашко (Румъния), но Богородица изпратила знамение, че трябва да остане в Троянския манастир.

В църквите се отслужва вечерно богослужение и се изнася плащаницата на Божията майка.

Богородица се счита за покровителка на майчинството, децата и семейството. На този ден е страдащите, болните хора и тези, които не могат да имат деца, се обръщат с молитви към нея. Те трябва да посетят храм, който носи името на Божията майка. Според традицията пред иконата на Богородица се оставят дарове в храма.

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